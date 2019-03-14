هندي يضرب زوجته بوحشية لعدم اتّباعها تعليمات المنجم

غضب زوج هندي مِن تصرّف زوجته التي لم تتبع تعليمات "الطبيب" المنجم، فقرّر الزوج أن يبين لها خطأها على طريقته الخاصة، وذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن الحادث وقع في قرية مانابورا الهندية وصوره شاهد عيان من القرية.

واقترح الساحر المشعوذ على الزوجة التي تعاني من "مطاردة الأرواح الشريرة" لها أن تقوم بجولة حول القرية كجزء من طقوس التخلص من تلك الأرواح.

وتوقّفت المرأة الهندية الفقيرة المتعبة، عن متابعة الجولة "العلاجية" حول القرية في منتصف الطريق، فانهال عليها زوجها بالضرب المبرح بحزام جلدي لعدم اتباعها تعليمات المنجم، وسقطت المرأة على الأرض من شدة الألم والتعب وبدأت ترجو زوجها أن يرحمها من العذاب، وتم التعرف على الزوجين، وفقا إلى الشرطي ساروجا تشاودهاري، وتم اقتيادهما إلى مركز الشرطة للاستجواب، واختفى الطبيب المنجم الذي حاول عناصر الشرطة توقيفه.

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