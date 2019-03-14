مُنظَّمة بريطانية تقبل عضوية طفلة عمرها 4 أعوام

قبلت منظمة "Mensa" البريطانية عضوية الطفلة، ألانا جورج، 4 أعوام، نظرا إلى ذكائها العالي المثير للدهشة، إذ بلغ مؤشر الذكاء "IQ" عندها 140 درجة.

وأفادت صحيفة "Daily Mail" بأن معدل مؤشر الذكاء عند متوسطي العمر يبلغ 100 درجة، وأعضاء منظمة "Mensa" هم من الذين يمتلكون ذكاء متميزا، ويشكلون تقريبا 2% من سكان الأرض.

ويقول والدا الطفلة إن ابنتهم أظهرت مبكرا اهتماما خاصا بالحروف والأرقام، وتعلمت القراءة بنفسها من دون تعليم أو دروس خاصة.

وتذكر والدتها نادين، 37 عاما، أنها شعرت بمواهب الطفلة وهي في عمر 7 أشهر، حينما بدأت تنطق الكلمات الأولى. وبعد عام بدأت تتكلم بطلاقة. لهذه الأسباب أخذتها إلى أطباء مختصين ولم تكن بلغت الثالثة من العمر، وظهر أن مستواها في القراءة والمعلومات يعادل مستوى طلاب أعمارهم 7 أعوام.

وتدرس ألانا حاليا في المدرسة، ويحاول والداها عدم حرمانها من فترة الطفولة كبقية أقرانها، ويقولان: "ألانا صغيرة جدا، ومع ذلك تقضي وقتها في الدراسة. من دون شك هي استثنائية ومتميزة، ولكننا ما زلنا لا ندرك مدى إمكانياتها".

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وقدّر العلماء "IQ" عالمَي الفيزياء ستيفن هوكينغ وألبرت آينشتاين بـ160 درجة تقريبا.

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