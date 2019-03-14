شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: المشروم يقلل من خطر الخرف والتدهور المعرفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف فريق من قسم الطب النفسي وقسم الكيمياء الحيوية في كلية يونغ لو لين للطب بجامعة سنغافورة الوطنية (NUS) أن كبار السن الذين يستهلكون أكثر من جزأين من الماشروم أسبوعيًا "150جرام" قد يكونون أقل عرضة للضعف الإدراكي بمعدل 50%.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال مساعد البروفيسور لي فينج ، وهو من قسم الطب النفسي في جامعة سنغافورة الوطنية ، والمؤلف الرئيسي لهذا العمل: "هذه العلاقة مثيرة للدهشة ومشجعة، حيث أن مكونًا واحدًا شائعًا يمكن أن يكون له تأثير كبير على التدهور المعرفي".

جمعت الدراسة التي استمرت ست سنوات، والتي أجريت من عام 2011 إلى عام 2017 ، بيانات من أكثر من 600 من كبار السن الصينيين الذين تجاوزوا سن الستين والذين يعيشون في سنغافورة.

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وعلى هذا النحو ، أجرى الباحثون مقابلات واختبارات مكثفة مع كبار السن لتحديد تشخيص دقيق، مع الأخذ فى الاعتبار المعلومات الديموجرافية والتاريخ الطبي والعوامل النفسية والعادات الغذائية.

ووجد الباحثون أن ستة أنواع من المشروم شائعة الاستهلاك في سنغافورة "الفطر الذهبي والمحار وشيتاكي والفطر الأبيض ، وكذلك الفطر المجفف والمعلب" هما سبب انخفاض معدل انتشار الضعف الإدراكى.

وأضاف الباحثون أن المشروم هو بديل صحى للحوم لأنه يحتوى على كميات مرتفعة من البروتين إضافة إلى أنه غنى بفيتامين د وفيتامين ب والعديد من الفيتامينات الأخرى كالحديد.