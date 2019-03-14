شكرا لقرائتكم خبر عن هتعمل ايه لو احد اتخنق وأنت معاه؟... تعرف على الإسعافات الأولية للاختناق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاختناق أو التعرض للاختناق من الأشياء التي يتعرض لها الكثيرون، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي الاسعافات الأولية لهذا الأمر، وذلك وفقا لموقع "webhealthcentre".

هناك العديد من الأسباب المؤدية للتعرض للاختناق، ومنها التعرض لانسداد المجرى التنفسي ويكون هذا نتيجة لوقوف الطعام في البلعوم، ويكون هذا الأمر مؤقت بعض الشيء، وهناك أمر أخر وهو رجوه اللسان نحو الخلف وهذا يتسبب في اغلاق مجري التنفسي، أو التعرض للضغط علي الصدر أو الإصابة بتلف في الرئة نتيجة لحادث أو التعرض لشيء تسبب في مشاكل بها، أو استنشاق بعض الأدخنة المسببة لضيق التنفس، أو الغرق أو الصواعق الكهربائية، جميعها أسباب تساهم في التعرض للإختناق.



الاسعافات الاولية للاختناق

وأشار التقرير إلى وجود العديد من الأعراض التي تشير إلي وجود أو الإصابة بالاختناق، ومنها عدم القدرة علي التنفس بشكل طبيعي، وتسارع ضربات القلب، ارتفاع في نسبة ضغط الدم، وقد يساهم هذا في الإصابة بالتورم في الرأس، والتعرض للتشنجات، والشلل المؤقت.



نصائح عند التعرض للاختناق

وقدم التقرير الإسعافات الأولية لإنقاذ الشخص الذي تعرض للإختناق، ومنها:

-الضغط علي بطن المصاب حتي يخرج الشيء المتسبب في عدم قدرته علي التقاط أنفاسه، عن طريق الوقوف خلفه ولف الذراعين حول خصر المريض.

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-في حالة حدوث الاختناق لشخص جالس عليك الف وراء الكرسي، وأيضا الضغط علي البطن بشكل جيد حتي يخرج المادة المسببة في الاختناق.

-وفي حالة استلقاء الشخص المصاب علي الأرض عليك تحريك رأسه جيدا، وجلوسه بوضعية السجود أثناء الصلاة مع الضغط علي البطن جيدا.

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