شكرا لقرائتكم خبر عن ليه بنحس أن الوقت الحلو بيجرى بسرعة .. اعرف التفسير العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لماذا يطير الوقت عندما تكون أوقاتنا حلوة وممتعة ؟ وفي أحيان أخرى نشعرأن الوقت طويل وممل ويسير بخى بطيئة ويأتينا الشعور بالملل ز

موقع " livescience" قدم بعض التفسيرات العلمية لهذا فأن الدماغ يمكن أن يتوقع احتمال حدوث شيء ما، بالنظر إلى أنه لم يحدث بعد، لذا فأن الوقت يتحرك وفقًا لطريقة توقعنا، فعندما تنشغل بشيء ما فإن الدماغ يتوقع "الصورة الكبيرة" ويرى كل من الآفاق القريبة والبعيدة ، مما يجعل الوقت يبدو وكأنه يمر سريعا، ولكن عندما تشعر بالملل، فإنك تتوقع التوقعات القريبة فقط ليست نهاية الشئ لذا تشعر بعدم مرور الوقت.

لا توجد بقعة واحدة فى الدماغ مسئولة عن كيفية إدراكنا للوقت بهذه الطريقة، ولكن هناك العديد من آليات التوقيت في المخ، وتتضمن إحدى هذه الآليات السرعة التي تقوم بها خلايا الدماغ بتنشيط بعضها البعض وتشكيل شبكة عند القيام بنشاط ما، وكلما زادت سرعة الخلايا العصبية ، كلما وجدت الوقت أسرع.



مرور الوقت

التفسير العلمى وفقا لما ورد فى تقرير الموقع، فأن هناك مجموعة من الخلايا العصبية التى تطلق الناقل العصبي " الدوبامين " الذى يؤثر على طريقة إدراك الدماغ للوقت، فعند الاستمتاع تكون هذه الخلايا أكثر نشاطًا، وتطلق الكثير من الدوبامين ويحكم عقلك بمرور الاوقات سريعا، بينما عندما لا تشعر بالاستمتاع، عندما لا تطلق هذه الخلايا الكثير من الدوبامين ، وبالتالى تشعر بعدم مرور الوقت.

أيضا أوضح العلماء أن الوقت يتسارع مع التقدم فى العمر، ففى مرحلة الطفولة يبدو كل شيء جديدًا بالنسبة لك، وبالتالي يضع عقلك شبكات كثيفة لتذكر تلك الأحداث والتجارب،

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