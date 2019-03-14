أنواع الأجبان هذه تعد الأفضل لفقدان الوزن.. وأخرى عليكِ تجنبها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما يتعلق الأمر باتباع حمية لفقدان الوزن الزائد، يُنصح دائمًا بتجنب الجبن، حيث يعد خيارًا غير صحي، ولكن على عكس المتوقع، كشف بعض الخبراء أنه يمكنك إضافة الجبن لحميتك الغذائية لفقدان الوزن؛ فالأمر كله يعتمد على نوع الجبن.

لذا وفيما يلي، نقدم لكِ أفضل أنواع الجبن لمساعدتك على فقدان الوزن، بالإضافة إلى أخرى عليكِ تجنبها:

أولا: أفضل الأنواع

الجبن القريش

يعد الجبن القريش أحد أفضل أنواع الجبن والتي تساعد في فقدان الوزن، حيث يتميز بثرائه بالبروتين ويمنحك 50 % من نسبة ما تحتاجينه من البروتين يوميًا، كما أن كوبا كاملا من الجبن القريش يحتوي على حوالي 163 سعرة حرارية.

جبن البارميزان

يتميز جبن البارميزان بنكهة مميزة، ويختاره الكثيرون في حميتهم الغذائية، وبالإضافة إلى مذاقه، يتميز جبن البارميزان باحتوائه على مستويات عالية من البروتين والكالسيوم والمعادن، كما أن ملعقة صغيرة من هذا الجبن تحتوي على 21 سعرة حرارية.

جبن فيتا

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يتكون جبن الفيتا التقليدي من حليب الأغنام أو الماعز، ويحتوي على سعرات حرارية أقل من أي جبن آخر، لذا يعد خيارًا مثاليًا لفقدان الوزن، كما تحتوي 28 غرامًا من جبن الفيتا على 75 سعرة حرارية، ومع ذلك، يحتوي هذا الجبن على نسبة عالية من الصوديوم، لذا يُنصح بشرب الكثير من الماء عند تناوله.

ثانيًا: أنواع عليكِ تجنبها

الجبنة الزرقاء

تحتوي الجبنة الزرقاء أو جبنة الريكفورد على 8 غرامات من الدهون و100 سعرة حرارية لكل 28 غرامًا منها.

جبن الماعز

يحتوي جبن الماعز على 103 سعرات حرارية و9 غرامات من الدهون لكل 28 غرامًا منه.

الجبنة الكريمية

عليكِ تجنب الجبنة الكريمية، حيث تحتوي الـ 28 غرامًا منها على 10 غرامات من الدهون و99 سعرة حرارية.