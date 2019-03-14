كيف تحافظ على صحة الأوردة فى جسمك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأوردة هي جزء أساسي من نظام الدورة الدموية، وهي المسئولة عن عودة الدم إلى القلب لإعادة تجدده، عندما تكون هناك مشكلة في الأوردة تصبح القدرة على إرجاع الدم إلى القلب ضعيفة.
عادة تظهر دوالي الأوردة باللونين الأزرق أو الأحمر الخفيف، وتتسبب في انتفاخ الساقين، مما يؤدي إلى تجمع الدم فيهما والشعور بالثقل والحكة والتورم والألم.
اوردة
هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتحسين صحة الوريد وتقليل خطر الإصابة بدوالي الأوردة، وفقا لتقرير موقع " belmarrahealth" و تتضمن نصائح الوقاية ما يلى:
- إذا كنت بحاجة إلى الجلوس لفترات طويلة حاول تحريك قدميك قدر المستطاع، إما عن طريق رفعهما أو ثني قدمك.
- حاول النهوض قدر المستطاع لتجنب الجلوس لفترات طويلة.
- أثناء الوقوف قم بالدوران ذهابًا وإيابًا .
- ارتداء جوارب ضغط.تناول نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام لتحسين نظام الدورة الدموية.
- الخضوع لفحوصات منتظمة خاصةً إذا كان لديك عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب
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