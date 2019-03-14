شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على صحة الأوردة فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأوردة هي جزء أساسي من نظام الدورة الدموية، وهي المسئولة عن عودة الدم إلى القلب لإعادة تجدده، عندما تكون هناك مشكلة في الأوردة تصبح القدرة على إرجاع الدم إلى القلب ضعيفة.

عادة تظهر دوالي الأوردة باللونين الأزرق أو الأحمر الخفيف، وتتسبب في انتفاخ الساقين، مما يؤدي إلى تجمع الدم فيهما والشعور بالثقل والحكة والتورم والألم.

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اوردة

هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتحسين صحة الوريد وتقليل خطر الإصابة بدوالي الأوردة، وفقا لتقرير موقع " belmarrahealth" و تتضمن نصائح الوقاية ما يلى: