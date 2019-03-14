شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة ..4 اعشاب طبيعية لعلاج تشنجات الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدورة الشهرية من الفترات المزعجة التى تمر بها المرأة كل شهر وقد تستمر من 4 إلى 7 أيام، وفيها تشعر المرأة بألم شديد فى البطن قد يصاحبه الغثيان وعدم القدرة على بذل أى مجهود، وضمن سلسلة موضوعات صحتك فى وصفة يقدم الخليج 365 وصفات طبيعية لتقليل ألم الدورة الشهرية وفقا لما ذكره موقع verywellhealth

1:الحلبة بالعسل الأبيض، تحتوى الحلبة على كمية كبيرة من الفيتامينات والخصائص التى تساعد على تهدئة الألم وعلاج الالتهاب، كما يحتوى العسل على كمية كبيرة من مضادات الالتهاب، فمن الممكن تناول المشروب ثلاث مرات فى اليوم.



الحلبة

2:الشمر، من أفضل المشروبات التى تساعد على تسكين الألم وتهدئة التشنجات التى تعانى منها المرأة خلال فترة الطمث.

3:القرنفل، يحتوى على نسبة عالية من المعادن والخصائص التى تساعد على تنظيف الرحم وتسكين ألم الدورة الشهرية وعلاج التشنجات، كما أن له فوائد عديدة أخرى على صحة الجسم.



زنجبيل

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4:الزنجبيل، من أبرز المشروبات التى ينصح دائما بتناولها أثناء فترة الحيض نظرا لخصائصه العديدة، فضلا عن ذلك يعزز صحة الجسم ويحميه من الالتهابات والبكتيريا.

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