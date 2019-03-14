شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل خلى بالك..اعرفى تأثير السمنة عليكى أنتى والجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤثر السمنة بشكل كبير على الحمل وخصوبة المرأة فكثير من السيدات يعانين من تأخر الانجاب بسبب زيادة الوزن وتراكم الدهون، فكلما زاد مؤشر كتلة الجسم، كلما طالت الفترة الزمنية لحدوث الإنجاب وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن ابرز الاضرار التى تسببها السمنة على صحة المرأة الحامل هى



الحامل

1 زيادة خطر الاصابة بالإجهاض أو ولادة طفل متوفى.

2:مرض السمنة قد يعرض السيدات للحمل السكرى.

3: يسبب ارتفاع ضغط الدم أثناء فترة الحمل مما يؤثر على صحة الأم والجنين.

4:مشاكل فى القلب.

5:انقطاع التنفس اليومي.

6:تعثر وصعوبة الولادة.





مخاطر السمنة علي الجنين وهي :

1:زيادة كبيرة فى حجم الجنين عن المتوسط، وذلك قد يزيد من خطر متلازمة التمثيل الغذائى والسمنة فى مرحلة الطفولة.

2:الاصابة بعيوب خلقية وتشوهات الجنين.

ولكى تحافظى على صحتك فى فترة الحمل وتجنب الوزن الزائد يجب اتباع النصائح التالية :

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السمنة

1:الاهتمام بتناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفواكه وتجنب الاطعمة الدسمة التى تزيد من تراكم الدهون والسمنة.

2:ممارسة التمارين الرياضية المناسبة للحامل وذلك بعد استشارة الطبيب.

3: متابعة السكر والضغط طوال فترة الحمل.

4:الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والكحولية والتدخين.

5:الاهتمام بتناول الفيتامينات التى يوصى بها الطبيب.

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