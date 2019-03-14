شكرا لقرائتكم خبر عن لو عمره أكبر من 7 سنين.. نصائح لعلاج التبول اللا إرادى عند طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا لمؤسسة النوم الأمريكية، فمن الطبيعي للأطفال أن يبللوا السرير أثناء النوم، حيث يوجد حوالي 2 ٪ من الأطفال في سن الخامسة يمرون بمشكلة التبول الليلى، ولا يوجد ما يدعو للقلق فى ذلك، ولكن إذا استمر الطفل بعد سن السابعة فى التبول اللاإرادى، فهذا الأمر يصبح مشكلة تدعو للقلق، بحسب ما ذكر موقع "Style craze".

نصائح لعلاج التبول اللا إرادى عند طفلك1- قلل كمية السوائل التى يتناولها طفلك ليلاً

احرص على مراقبة كمية السوائل التي يشربها طفلك، خاصة في المساء، واجعله يشرب المزيد من السوائل خلال النهار مع التقليل من تناول السوائل والكافيين في المساء.

2- تدريب طفلك للسيطرة على المثانة

يمكنك أن تجعل طفلك يحاول إمساك البول لبضع دقائق في كل مرة يريد فيها استخدام المرحاض، لتحسين التحكم في المثانة ووقف التبول اللاإرادي.



التبول اللااردى

3- تشجيع طفلك على استخدام المرحاض قبل النوم

اطلب من طفلك أن يتبول أكثر، خاصة قبل النوم، هذا سيساعد على منع فرص طفلك الصغير في تبليل السرير.

4- إيقاظ طفلك ليلاً لدخول المرحاض

طريقة أخرى لوقف التبول اللاإرادي عند الأطفال هي جعلهم يتكيفون للاستيقاظ بين فترات النوم، وخاصة في الليل، حتى يتعلمون تدريجيا كيفية التعرف على الرغبة في التبول أثناء النوم.

5-اطلب منه مساعدتك فى تنظيف السرير دون أن تعاقبه

طريقة أخرى لمساعدة طفلك على التغلب على التبول اللاإرادي هي أن تطلب منه أن يساعدك فى تغيير مفارش السرير في كل مرة يبلله فيها، وقد يؤدي إشراك طفلك في هذا النشاط إلى زيادة إحساسه بالسيطرة على نفسه.

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6- وقف استخدام الحفاضة

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الأطفال يواصلون التبول اللاإرادي على الرغم من تجاوزهم 5 سنوات، هو أنهم أصبحوا معتادين على حفاضاتهم، لذا التوقف عن استخدام الحفاضات تدريجيا يساعد طفلك على التغلب على التبول اللاإرادي.

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