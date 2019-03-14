شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب هشاشة العظام أهمها الادوية والعمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسبب مرض هشاشة العظام في ضعف العظام لدرجة أن السقوط أو حتى الضغوطات الخفيفة مثل الانحناء أو السعال يمكن أن تسبب كسراً، كما أن الكسور المرتبطة بهشاشة العظام تحدث بشكل شائع في الفخذ أو الرسغ أو العمود الفقري.



هشاشة العظام

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، العظام هي نسيج حي يجري تقسيمه واستبداله باستمرار، ويحدث ترقق العظام عندما لا يحدث تكوين عظام جديدة.

وأوضح الباحثون أن هشاشة العظام تصيب الرجال والنساء من جميع الأجناس، لكن النساء البيض والآسيويات - وخاصة النساء الأكبر سنا اللائي تجاوزن سن اليأس - هن الأكثر تعرضا للخطر.

ويمكن للأدوية والنظام الغذائي الصحي وممارسة تمارين رفع الأثقال المساعدة في منع فقدان العظام أو تقوية العظام الضعيفة بالفعل.



هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام

عادة لا توجد أعراض في المراحل المبكرة من فقدان العظام، ولكن بمجرد أن تضعف هشاشة العظام، قد تكون لديك علامات وأعراض تشمل:

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آلام الظهر ، الناجمة عن فقرة مكسورة

فقدان الطول مع مرور الوقت

انحناء الجسم

كسر العظام الذي يحدث بسهولة أكبر بكثير مما كان متوقعا

أسباب هشاشة العظام

هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تزيد من احتمال إصابتك بهشاشة العظام - بما في ذلك العمر والعرق وخيارات نمط الحياة والظروف والعلاجات الطبية.



هشاشة العظام

مخاطر غير قابلة للتغيير

بعض عوامل خطر الإصابة بهشاشة العظام خارجة عن إرادتك ، بما في ذلك:

الجنس.

النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام أكثر من الرجال.

العمر.

كلما كبرت ، زاد خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تاريخ العائلة.

يعرضك أحد الوالدين أو الأخوة لمرض هشاشة العظام لخطر أكبر ، خاصةً إذا كانت والدتك أو والدك قد أصيب بكسر في الفخذ.