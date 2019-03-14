شكرا لقرائتكم خبر عن علاج جفاف العين بالقطرات والكمادات الدافئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جفاف العين هو حالة نقص شديدة فى الرطوبة والدموع على سطح العين، حيث تتراوح عواقب جفاف العين من تهيج العين الخفي والثابت إلى التهاب كبير وحتى تندب السطح الأمامي للعين، وقد يشار إلى جفاف العين بالتهاب القرنية والملتحمة.



جفاف العين

أعراض جفاف العين

تشمل أعراض جفاف العين وفقا لتقرير موقع " allaboutvision" ما يلي:

الشعور بالحرقة فى العين.

الحكة في العيون.

أحساس بثقل فى العين.

إلتهاب العينين.

الإحساس بالجفاف خاصة عند غلق العين.

احمرار العين.

الحساسية ضد الضوء.

عدم وضوح الرؤية.

من الأعراض الشائعة الأخرى الشعور بوجود جسم غريب مثل الحصى أو بعض الأشياء في عينيك.



جفاف العين2

وبقدر ما قد يبدو غريباً، يمكن أن يكون وجود دموع فى العيون من أعراض متلازمة جفاف العين، وذلك لأن الجفاف على سطح العين يؤدي في بعض الأحيان إلى تحفيز إنتاج المكون المائي من الدموع كآلية وقائية.

وبالإضافة إلى هذه الأعراض، يمكن أن يسبب جفاف العين التهابًا دائمًا على جزء من سطح العين، ويمكن أن يؤثر جفاف العين أيضا على نتائج جراحة الليزك وإعتام عدسة العين.



جفاف العين1

اسباب جفاف العين

من الضرورى وجود طبقة كافية وثابتة من الدموع على سطح العين للحفاظ على صحة العين ومستوى الرؤية بشكل جيد، تعمل الدموع على ترطيب سطح العين وتنظيفه من الغبار الذى يمكن أن يلحق الضرر بالقرنية وتؤدي إلى التهاب العين.

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في بعض الأحيان قد يحدث نقص في التوازن في تدفق الدموع لديك وقد تشمل الأسباب الأخرى:

عملية الشيخوخة الطبيعية وخاصة انقطاع الطمث.

الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل مضادات الهيستامين.

الأمراض التي تؤثر على قدرتك على صنع الدموع، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الأوعية الدموية بالكولاجين.



علاج جفاف العين

علاج جفاف العيون

هناك عدد من الخيارات التى يقوم بها طبيب العيون لعلاج جفاف العيون و تشمل تلك العلاجات:

استخدام القطرات المسيلة للدموع الصناعية والمراهم

وهو العلاج الأكثر شيوعا حيث تتوفر العديد من أنواع القطرات دون وصفة طبية ولكن لا يوجد منتج واحد يناسب الجميع، لذلك قد تضطر إلى تجربة عدد قليل لمعرفة المنتج المناسب لك، وإذا زاد الجفاف أثناء النوم ، يمكن استخدام منتج كثيف مثل مرهم فى الليل.

إذا كنت تستخدم الدموع الصناعية أكثر من 6 مرات في اليوم أو كنت تعاني من الحساسية ، فيجب عليك استخدام الدموع الخالية من المواد الحافظة، لأنه إذا تم استخدام الكثير من الدموع والمواد الحافظة ، فقد تسبب تهيج فى العين.

زيادة نسبة الدموع

قد يطلب منك طبيب العيون استخدام قطرة خاصة للعين للمساعدة غى تدفق المزيد من الدموع.





كمادات دافئة على العيون

قد تساعد الكمادات الدافئة على العينين فى تخفيف أثار الجفاف وترطيب العين، كما يساعد تدليك الجفون على تنشيط القنوات المسيلة للدموع.

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