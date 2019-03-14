عملية حلقة المعدة وعملية التكميم

أن الجميع يحب أن يمتلك جسماً صحياً ورشيقاً سواء ذكور أو إناث، وتحديداً الإناث لأن الأنثى عادةً تحب أن تظهر بأجمل وأبهى صورة، فتلجأ لاتّباع العديد من الخطوات والنصائح من أجل تقليل وزنها والتخلّص من الدهون المتراكمة في مناطق جسمها المختلفة، وبالتالي الحصول على جسم نحيف، وإحدى هذه الوسائل التي أصبحت متبعة وبشكل كبير في أيامنا هذه هو اللجوء إلى الجراحة، وتحديداً التي تختص بالمعدة وأهمها عملية ربط المعدة وكذلك تكميمها. أن عملية ربط المعدة هي عبارة عن عملية جراحية تعمل على تقليل حجم المعدة بهدف تقليل الوزن في النهاية، ويتم إجراؤها من خلال قيام الطبيب بوضع حلقة في الجزء العلوي من المعدة أو في بدايتها، بحيث تكون مرنة وذات حجم صغير من أجل إجبار الشخص على أكل كميات صغيرة من الطعام فيبدأ الوزن بالانخفاض تدريجياً، نتيجةً لانخفاض عدد السعرات الحرارية التي يتناولها. أن عملية تكميم المعدة هي عملية جراحية يطلق عليها أيضاً اسم التدبيس الأنبوبي أو الكمي، وتعتبر حديثة أكثر من عملية ربط المعدة، بحيث يتم فيها استئصال جزء كبير من المعدة يصل إلى ما نسبته 70% أو أكثر، وتحديداً الجزء المسؤول عن إفراز هرمون الجوع ليتحوّل شكل المعدة بعد ذلك إلى شكل فاكهة الموز.