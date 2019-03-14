تعرفى على طريقة إعداد وتحضير مربي العنب الاسود

القاهرة ـ لايف ستايل

المقادير

كيلو و نصف عنب

800 جم سكر

2 م ك عصير ليمون

ماء طريقة العمل

1- إختاري حبات العنب الكبيرة الناضجة الخالية من العيوب. إفصلي الحبات عن العناقيد واغسليها جيداً بالماء ثمّ صفّيها.

2- أهرسي العنب جيداً في الخلاط الكهربائي.

3- ضعي العنب المهروس مع السكر في قدر واغمريهما بالماء.

4- إرفعي القدر على نار متوسطة واتركي المزيج حتى يغلي مع تحريكه من حين لآخر بواسطة ملعقة خشبية.

5- خففي النار وأضيفي عصير الليمون الحامض وازيلي الرغوة وبذور العنب التي تطفو على سطح المربى.

6- كرّري العملية لعدّة مرات حتى ينضج المربى.

7- أتركي المربى ليبرد تماماً ثمّ اسكبيه في أوعية زجاجية (برطمانات) مقاومة للحرارة ومعقّمة وأغلقيها جيداً.

8- إحفظي البرطمانات في مكان بعيد عن الضوء، الحرارة والرطوبة قد يهمك أيضاً :

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