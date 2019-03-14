تعرفى على طريقة إعداد وتحضير عجة السبانخ

القاهرة ـ لايف ستايل المقادير

6 حبات بيض.

1/4 كوب حليب.

ملح وفلفل

4 مك دقيق.

1/2 مص باكينج باودر.

1 كوب سبانخ منظفة ومفرومة.

1 حبة بطاطس مكعبات صغيرة

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

زيت الطريقة

يخفق البيض مع الحليب والدقيق والباكينج باودر والملح والفلفل تقلي مكعبات البطاطس في زيت غزير حتى تصبح ذهبية اللون. تصفى البطاطس وتترك حانبا. في مقلاه أخرى يؤخذ مقدار3 ملاعق كبيرة من زيت قلي البطاطس. تشوح البصلة ثم الثوم ثم السبانخ. تضاف البطاطس المقلية وخليط البيض. تترك على نار متوسطة لمدة 10 دقائق . توضع في الفرن لمدة 10 -15 دقيقة. وتقدم بالهنا والشفا قد يهمك أيضاً :

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