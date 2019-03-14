انت الان تتابع موضوع متى تسقط الاسنان اللبنية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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يبدأ كل طفل في فقدان أسنانه في نفس الوقت تقريبًا ؛ و مع ذلك ، هناك علامات عرضية قد تؤدي إلى تسريع العملية أو تأخيرها .
أسنان الطفل اللبنية
– لا تستخدم أسنان الأطفال المؤقتة في تناول الطعام فحسب ، بل إنها تشغل أيضًا المساحة اللازمة لتندفع الأسنان الدائمة (البالغة) إلى الفم ، عندما تبدأ الأسنان البالغة في شق طريقها في اتجاه الفم ، فإنها تقوم بحل جذر سن الطفل الذي يكون في طريقه بشكل أساسي ، و هذه هي العملية التي تجعل أسنان الطفل تصبح لينة ، مرة واحدة ثم يتم حل معظم الجذر ، إن لم يكن كل الجذر ، تصبح السن قوية للغاية ومستعدة للخروج .
– يمكن القول في أنه تبدأ أسنان الطفل الرضيع (الأسنان الأولية) عادةً في الترخي و تسقط لإفساح المجال للأسنان الدائمة في عمر 6 سنوات تقريبًا ، و مع ذلك ، قد يتأخر ذلك أحيانًا لمدة تصل إلى عام ، و عادةً ما تكون أسنان الطفل الأولى التي تسقط هي الأسنان الأمامية السفلية (القواطع السفلية المركزية) و الأسنان الأمامية العلوية (القواطع الوسطى العلوية) ، تليها القواطع الجانبية و الأضراس الأولى و الأنياب و الأضراس الثانية .
– عادة ما تبقى أسنان الأطفال في مكانها حتى يتم دفعها بأسنان دائمة ، و إذا فقد الطفل السن مبكراً نتيجة تسوس الأسنان أو حادث ، فقد تنجرف الأسنان الدائمة ، و هذا يمكن أن يحشد الأسنان الدائمة و يسبب لها أن تأتي في ملتوية ، و عندما يبدأ طفلك في فقد أسنانه .
– عزز أهمية رعاية الأسنان المناسبة ، فمثلا : ذكّر طفلك بتنظيف أسنانه بالفرشاة مرتين في اليوم على الأقل ، و الإشراف و تقديم المساعدة حسب الحاجة ، و ساعد طفلك على تنظيف أسنانه يوميًا ، و تناول نظامًا صحيًا وحد من الوجبات الخفيفة بين الوجبات ، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ، و حدد زيارات منتظمة للأسنان لطفلك ، و مع الرعاية المناسبة ، يمكنك مساعدة أسنان طفلك الدائمة تستمر مدى الحياة .
– سيبدأ طفلك في فقد أسنانه بصورة شبيه من الترتيب الذي أدى إلى ظهورها لأول مرة في فم طفلك ، و عندما تسقط أسنان الطفل ، تبدأ الأسنان الدائمة في أن تحل محلها ، و المعلومات التالية هي إرشادات عامة حول متى يمكنك أن تتوقع أن ترى طفلك يفقد أسنانه و يبدأ في الأسنان الدائمة .
الطفل خلال سن ستة إلى سبعة
– بين سن السادسة و السابعة ، قد يفقد طفلك سنته الأولى ، و عادة ما تكون الأسنان المركزية السفلية هي أول الأسنان المفقودة ، تليها القواطع المركزية العليا ، في هذه المرحلة ، و يأثر تناول الطعام عليها بشكل طفيف ، على الرغم من أن طفلك قد يفضل القيام بمضغه بأسنانه الخلفية ، قد يصبح العض في الأطعمة الصعبة أمرًا صعبًا عندما تكون أسنان الطفل الأمامية قوية جدًا ، و بدلاً من إعطاء طفلك تفاحة كاملة أو جزرة أو ما شابهها من الأطعمة التي تتطلب الحاجة إلى العض بالأسنان الأمامية ، قدم لطفلك قطعًا صغيرة من الأطعمة الصلبة ، و يمكن بسهولة مضغ القطع الأصغر حجمًا بالأسنان الخلفية ، مما يلغي الحاجة إلى استخدام الأسنان الأمامية .
الأطفال خلال سن السابعة إلى الثامنة
– القواطع الجانبية هي أسنان الطفل التالية التي قد يخسرها طفلك ، و توجد القواطع الجانبية بين القواطع المركزية ، و تزداد صعوبة تناول الأطعمة مثل الذرة و أجنحة الدجاج ، و مرة أخرى ، تقدم مجموعة مختارة من الأطعمة التي يسهل مضغها ، في قطع صغيرة الحجم .
الأطفال خلال العمر من التاسعة إلى الثانية عشر
– بعد فترة من توقف فقد الأسنان ، فإن أسنان الطفل التالية التي قد يخسرها طفلك هي الأضراس الأولية العلوية و السفلية ، تم استخدام أسنان الأطفال هذه للقيام بالمضغ الكثيف ، مثل الأطعمة و الخضروات الصلبة أو النيئة ، و قد يشكو طفلك من أن الطعام أصبح عالقًا بين هذه الأسنان ، إذا كان هذا هو الحال ، فاطلب طفلك أو يشطف أسنانه بعد كل وجبة .
الأطفال خلال سن العاشرة إلى الثانية عشر
– بعد فقدان 17 من أسنان الأطفال ، يجب أن يفقد ابنك المراهق أخيرًا أسنان الطفل الثلاثة المتبقية ، بين سن العاشرة و اثني عشر ، و الضروس العلوي و السفلية هما آخر أسنان لبنية سيخسرها طفلك ، و في عمر الثالثة عشر ، سيحصل طفلك على معظم أسنانه الدائمة ؛ باستثناء أسنانه القوية ، التي تثبت بين سن 17 و 21 .
– تعد نظافة الفم مهمة جدًا خلال مراحل نمو طفلك ، و تذكر أن تشجع طفلك على تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط مرتين في اليوم ، ومواكبة زياراته المنتظمة لرؤية طبيب الأسنان .
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