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تعد الأمراض الجلدية من بين أكثر الأمراض التي يتعرض لها الإنسان والتي تتسبب في الكثير من الإزعاج له خاصة وإن كانت تلك الأمراض تصيب مكان ظاهر من الجسم مما يتسبب في ضيق للأشخاص، كما أن بعض الأمراض الجلدية من الممكن أن تسبب في الحكة الشديدة في الجلد ومن ثم تعرض الشخص إلى مضايقة شديدة.

اسباب ظهور بقع على الجلد تشبه الحروق

من بين الأمراض الجلدية التي من الممكن أن تصيب الجسم والجلد بشكل عام هو المرض الجلدي الذي يظهر على الجلد ويشبه إلى حد كبير الحروق وذلك المرض يعرف تحت مسمى النخالة الوردية، وهو من الأمراض التي تنتشر بشكل كبير على أكبر مساحة من الجلد ويكون ظاهر على الجلد بشكل حروق وردية اللون في بداية الأمر وتتحول إلى اللون البني الذي يشبه الحروق والبؤر في الجلد بشكل عام.

ومن الممكن أن تكون تلك البقع البنية التي تشبه الحروق في الكثير من الأحيان نتيجة التعرض إلى مشاكل جلدية أخرى أو بعض من الأمراض الجلدية الأخرى وسرطان الجلد، ولكن تلك البقع التي تشبه الحروق لا تنتج إلا عن الإصابة بالنخالة الوردية، ومن الممكن تعريف تلك البقع التي تظهر على الجلد والتي تشبه الحروق بشكل كبير على النحو التالي :

1- ظهور بقعة بنية اللون على الجسم والتي تشبه الحروق وتكون على شكل قشور في بداية الأمر ويطلق عليها البقعة الابتدائية.

2- ومن ثم يتطور ذلك المرض حتى يظهر على الجلد على شكل طفح جلدي والذي يأخذ شكل النتوءات مستديرة الشكل.

3- كما يوجد نوع آخر يطلق عليه الطفح الحويصلي وهو من الأشكال المعروفة والأكثر شيوعا عند الأطفال الصغار والرضع.

4- ومن الممكن أن يلاحظ الشخص أن ذلك الطفح الجلدي من الممكن أن يكون عبارة عن بقعتين متلاصقتين مع بعضهم البعض.

اعراض أخرى للبقع على الجلد

ومن الممكن أن يظهر على المريض العديد من الأعراض التي تشير إلى تعرضه إلى تلك المشكلة الجلدية أو أنه في طريقه إلى ظهور تلك البقع التي تشبه الحروق ومن بين تلك الأعراض ما يلي :

1- التعرض إلى نزلات البرد.

2- التعب العام مع الإرهاق الشديد.

3- الغثيان والصداع الشديد.

4- التهابات في الحلق مع فقدان الشهية.

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5- ومن الممكن أن يكون الأمر نتيجة الحساسية الشديدة لبعض المركبات في الأدوية.

ويلاحظ المريض أن ذلك المرض الجلدي الذي يظهر مثل الحرق يبدأ في صورة طفح جلدي ولكن في مكان واحد من الجسم ويكون حجم تلك البقعة بين 2 وحتى 10 سم ويلاحظ بعدها انتشار كثيف لتلك البقع في الجسم وسوف تبدأ تلك البقع مثل الحروق على الجسم وسرعان ما يتغير لونها وتاخذ اللون الوردي، وعلى الرغم من كونها من الأمراض الجلدية التي تنتشر بشكل كبير على الجسم والرقبة والوجه إلا أنها نادرا ما تؤدي إلى حدوث حكة جلدية.

علاج العلامات المنتشرة على الجلد

من الممكن معالجة تلك المشكلة الجلدية من خلال عدة خطوات من أهمها وقبل البدء في العلاج الذهاب إلى طبيب الجلدية المختص والتأكد من نوع المرض الذي تعرض له الجلد حتى يتم وصف العلاج السليم له وسرعة التخلص منه، ومن بين الخطوات الهامة لمعالجة مشكلة حروق الجلد ما يلي :

1- في حالة عدم معالجة تلك المشكلة سوف يجد المريض أن الأعراض الخاصة بالمرض تختفي بشكل تدريجي بعد 6 أو 8 أسابيع على الفور.

2- بعد الرجوع إلى الطبيب المختص والاستشارة سوف يصف لك الطبيب العلاج المناسب بين المراهم والكريمات التي من شأنها التخلص من المرض على الفور.

3- أن تعرض الجلد إلى اشعة الشمس المفيدة عدة دقائق على مدار اليوم من الأشياء التي من شأنها التخلص من الأمراض الجلدية على الفور، ولكن لا يتم تعريض الجلد إلى أشعة الشمس الضارة التي من الممكن أن تزيد من خطورة الأمر وتعرضك إلى سرطان الجلد.

وفي حالة إن تعرض الشخص إلى حكة نتيجة ظهور بقع تشبه الحروق على الجلد من الممكن أن يتم التخفيف من الشعور بالحكة من خلال الخطوات التالية :

1- أن يتم ترطيب الجلد ووضع كمادات من الماء البارد عليها مع الأخذ في الاعتبار عدم الإفراط في تلك الخطوة حتى لا تعرض الجلد إلى الجفاف.

2- لابد من عدم الاستحمام بالماء الساخن حتى لا يزيد من الأمر سوء ولكن من الأفضل الاستحمام بشكل دائم ولكن من خلال الماء الفاتر.

3- ومن الممكن الاستحمام بطحين الشوفان فهو مثالي في تخفيف الحكة والتخلص منها ومن الممكن أن يتم صنع كمادات من الماء البارد مع الشوفان من أجل التخلص من تلك المشكلة.

4- عدم استخدام أنواع الصابون المعطر على الجلد خلال الاستحمام واستبداله بصابون الجلسرين أو الصابون الطبيعي.

5- ومن الممكن تناول بعض الأدوية التي تحتوي على مضادات الهيستامين من أجل تقليل الشعور بالحكة.

6- ومن الممكن تجربة بعض أنواع الكريمات التي من شأنها تهدئة الجلد ولكن من الأفضل عدم تجربة تلك النوعية من الكريمات التي تعمل على تهدئة الحكة ومن الأفضل عدم وضع تلك الكريمات على جلد الأطفال الصغار.