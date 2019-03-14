تعرفى على 4 أقنعة طبيعية تمنحك بشرة نقية كاليابانيّات

هل تحلمين ببشرة نقية كبشرة اليابانيات، تلك البشرة البيضاء الناعمة التي تشبه بشرة الأطفال بدرجة كبيرة؟

بعيدًا عن المستحضرات الكيميائية والمواد التجميلية الثقيلة التي تُرهق بشرتك، نقدم لك في السطور التالية 4 أقنعة طبيعية سهلة التحضير في المنزل، يمكنك المداومة عليها يوميًّا وأسبوعيًّا للحصول على بشرة أصغر عمرًا وأكثر نضارة كبشرة اليابانيات..

قناع الأرز

مادمتِ تريدين بشرة بجمال بشرة اليابانيات فلابد لك من تجربة ماسك الأرز سهل التحضير والمكون من ربع ملعقة من الأرز المطحون أو دقيق الأرز + ملعقتين أو ثلاث ملاعقمن اللبن السائل.

قومي بخلط المكونات السابقة معًا حتى تحصلي على خليط متجانس وقومي بفرده على بشرتك وعمل تدليك بسيط بحركات دائرية لمدة دقائق ثم قومي بشطفه بالماء الدافئ، ورطبي بشرتك للحصول على نتائج مُرضية.

قناع القهوة واللبن

بعد إعدادك فنجان قهوتك الصباحية، لا تنسي أن تمنحي بشرتك بضع رشفات من القهوة الجميلة.

أحضري ملعقة قهوة مطحونة + نصف ملعقة لبن حليب واخلطيهما جيدًا ووزعي الخليط على بشرتك ورقبتك، اتركيهما من ربع إلى ثلث ساعة، ثم اشطفي القناع بالماء، داومي يوميًّا على هذا القناع وستلاحظين بشرة أكثر صفاءً ونقاءً، ومشدودةلامعة وأكثر نضارةً يومًا بعد آخر.



قناع بذور الكتان

Advertisements

للحصول على نقاء لبشرة كاليابانيات، عليك بهذا القناع الذي يُنعّم ويرطب ويقاوم الملوثات، فيمنحك بشرة مشرقة كالتي تحلمين بها.

جهزي ملعقة من مطحون بذور الكتان + ملعقة عسل أبيض + نصف كوب زبادي،واخلطي هذه المكونات وافرديها على وجهك لمدة ثلث ساعة، وقومي بعملية الشطف والترطيب.

داومي على هذا القناع من مرةٍ لمرتين أسبوعيًّا ولاحظي الفرق.

قناع الفراولة وبياض البيض

هذا القناع ياباني التأثير،يحفّز إنتاج الكولاجين الطبيعي، وغني بمضادات الأكسدة، سينعم بشرتك ويعالج الخطوط الرفيعة والتجاعيد،ويعيد لها شبابها، فقط اهرسي 3 حبات من الفراولة مع بياض بيضة وافردي الخليط على بشرتك، ثم اغسلي القناع بعد ربع ساعة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أهم النصائح للقيام بمكياج ملائم لصاحبات البشرة البيضاء

تعرفي على المكياج الذي يليق بصاحبات البشرة البيضاء