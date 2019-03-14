تعرفى على 4 فوائد عظيمة لإدخال الأرز والقمح للطفل الرضيع

يعتبر القمح والأرز من اهم الحبوب التى يتم تقديمها للطفل في بداية مرحلة إدخال اطعمة خارجية لنظامه الغذائي اليومي مع الرضاعة.

متي يتم إدخال القمح والأزر للطفل الرضيع؟

ويتم إدخال القمح والأرز للطفل بعد بلوغه الشهر السادس من عمره، وفي البداية لابد من تقديم الاطعمة اللينة والسائلة للطفل فتلك الاطعمة تعتبر هي المصادر الرئيسية لإكساب الطفل الطاقة التى تساعده على النمو بشكل طبيعي، كما انها تمد اجسادهم بالفيتامينات والبروتين والمعادن وبنسبة كبيرة من المعادن التى يحتاجها.

متي اتوقف عن إعطاء طفلي القمح والأزر؟

لابد من التأكد من ان الطفل لا يعاني من حساسية القمح او الارز، حيث يجب مراقبة الحالة الصحية للطفل بعد تناول الطعام الذي يحتوي على احد تلك العناصر، وفي حالة ظهور أى اعراض مغص او حساسية على الطفل او ظهور طفح جلدي على بشرته فلابد من استشارة طبيبك المختص عن طرق علاج تلك المشكلة او البدائل المناسبة لتعويض الطفل عن حرمانه من تلك العناصر المغذية.

القيمة الغذائية للأرز والقمح:

تكمن القيمة الغذائية للأرز في كونه أحد اهم مصادر الكربوهيدرات الطبيعية، والتى تعمل على مد الجسم بالطاقة التى يحتاجها، بالاضافة ان ان الأرز يحتوي على نسبة عالية من المعادن والبروتينات والألياف الغذائية والاحماض الامينية وجميعها تدخل في بناء عضلات جسم الطفل لهذا السبب تعتبر الحبوب الكاملة من الأطعمة الاساسية لنمو الطفل وحصوله على الطاقة .

نقص الحديد:

هذا بالاضافة الى ان الحبوب الغذائية الاخرى مثل الشوفان والشعير الى جانب القمح والأرز تحتوي جميعها على نسبة عالية من الحديد وهناك نسبة كبيرة من الاطفال يعانون من نقص في مستوى الحديد في أجسامهم خاصة في الستة اشهر الاولى بعد الولادة.

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لهذا فإن تناول الطفل لتلك الحبوب يعتبر من افضل طرق علاج هذه المشكلة لهذا السبب فإن الحبوب المدعمة بنسبة عالية من الحديد تعتبر من اهم الأطعمة التى يجب ان يتناولها الطفل.

وهناك الكثير من الحبوب المصنعه متعددة الانواع وتباع في الصيدليات والاسواق ويجب اختيار النوع المناسب لطفلك من حيث المرحلة العمرية له، فالأطفال الرضع بحاجه الى الحبوب المدعمة بالحديد للمحافظة على مستوى الحديد في أجسامهم، أما الاطفال الأكبر سنا فيمكنهم تناول الحبوب الاخرى.

الإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي:

ويعتبر الارز من أقل انواع الحبوب التى يعاني الأطفال من الحساسية ضدها، لهذا فهو غالبا يكون آمن على نسبة كبيرة من الاطفال كما انه خفيف على المعدة وسهل الهضم، هذا بالاضافة الى انه علاجا فعال لمشكلة الاسهال عند الاطفال ويعتبر علاج لمشكلات الجهاز الهضمي المتعددة التى يعاني منها الكثير من الاطفال في مرحلة الطفولة، ويساعد على علاج مشكلة التهاب الامعاء والمعدة ويقلل انتاج البراز كما انه مريح للمعدة ويساعد على زيادة وزن الطفل.

علاج الإكزيما:

يساعد الأزر في علاج مشكلة الاكزيما عند الاطفال ويمكن ذلك عن طريق عمل مزيج من ماء الارز مع ماء الاستحمام الخاصة بطفلك، حيث تساعد زيوت الارز عند لمسها لبشرة الطفل على تهدئة الاكزيما وترطيب الجلد كما انها تلطف التقرحات وتهيجات الجلد لدى الطفل.

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