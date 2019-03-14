شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء تفقد معها حبوب منع الحمل مفعولها.. منهم المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر حبوب منع الحمل من أكثر الوسائل فعالية بنسبة 99٪ في منع الحمل إذا تم تناولها بشكل صحيح، لكن ما لا يعرفه الكثيرين، أن بعض الأشياء يمكن أن تفقد حبوب منع الحمل لفاعليتها، فى هذا التقرير نتعرف على أهم الأشياء التى تجعل حبوب منع الحمل لا تعمل معكِ، بحسب ما ذكر موقع "Net doctor".



حبوب منع الحمل

1- بعض المضادات الحيوية

معظم المضادات الحيوية لا تجعل حبوب منع الحمل أقل فعالية، لكن هناك نوعان من المضادات الحيوية التي نادراً ما تستخدم والتي تؤثر بشكل خطير على" أداء "حبوب منع الحمل، والتى تحتوى على مواد فعالة "ريفامبيسين" و"ريفابوتين"، والتي يمكن استخدامها لعلاج الأمراض بما في ذلك السل والتهاب السحايا فهي تقلل من فعالية حبوب منع الحمل، لكن إذا كنتِ في شك، فاستخدمى طريقة أخرى لمنع الحمل أثناء تناول المضادات الحيوية.

ويمكن للأدوية المستخدمة لعلاج الصرع وفيروس نقص المناعة البشرية أيضًا أن تقلل من فاعلية حبوب منع الحمل.



عشبة سان جون

2- المليناتيمكن لأي نوع من الملينات أن يؤثر على حبوب منع الحمل، لذا إذا كنت تعاني من مشاكل في البطن (وكان لديك إسهال أو تتناول أدوية مضادة للإمساك) فمن الأفضل استخدام طريقة أخرى لمنع الحمل في الأيام القليلة المقبلة.3- بعض العلاجات العشبية

ومنها عشبة سان جون ، St John's Wort وهى علاج عشبي للاكتئاب الخفيف، ولكن يجب استخدامه بحذر إذا كنتِ تتناولين حبوب منع الحمل.

وتسبب هذه العشبة في تفكك وسائل منع الحمل عن طريق الفم وتجعلها أقل كفاءة، وهذا يقلل من المستويات النشطة لتلك الأدوية في الدم.

4- التقيؤ أو الإسهال

إذا تقيأتِ خلال ساعتين من تناولك حبوب منع الحمل، فلن يمتصها جسمك، قومى بتناول حبة أخرى بمجرد شعورك بأنك أفضل.

وإذا كنت تعانين من إسهال شديد يستمر لأكثر من 24 ساعة ، فقد يجعل هذا الدواء أقل فعالية، لذا اسألى طبيبك.

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حبوب منع الحمل

5- النسيان

السبب الأكبر لفشل وسائل منع الحمل هو عندما لا تأخذها النساء كل يوم، ولا يعني نسيان إحدى الأقراص أنك حامل بالتأكيد، ولكنه يزيد من فرص الحمل، لذا إذا نسيتها قومى بتناولها فور تذكرك.

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