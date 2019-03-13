فوائد خيار البحر

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خيار البحر هو حيوان مائي يشبه نبات الخيار حتى أن البعض يعتقد أنه نبات وليس حيوان ، وهو ينتمي لشعبة شوكيات الجلد وهي نفس الشعبة التي تضم قنديل البحر وقنفذ البحر وبعض الحيوانات المائية الأخرى ، وربما يكون تناول وجبة من خيار البحر أمر ليس شائع ، ولكنه في الواقع صنف شائع في الأطباق الآسيوية وذلك لأنه يتمتع بعدد كبير من الفوائد الصحية .

ويعيش خيار البحر في جميع البحار الموجودة في العالم ، ولكنه يعيش بكثرة في المحيط الهاديء ، وتشبه معظم كائنات خيار البحر الديدان الكبيرة فهي تملك أجسام أنبوبية ناعمة ، ويقوم الغواصين بجمعها لبيعها أو يتم زراعتها في المزارع السمكية .

وبالإضافة إلى أن خيار البحر يعتبر من الأكلات المفضلة في عدد كبير من الدول ، فهو يستخدم أيضًا كعلاج في الطب البديل لعلاج عدد كبير من الأمراض ، وسوف نشرح بعض الفوائد الصحية لخيار البحر والتي تجعله يستحق أن تضيفه لنظامك الغذائي .

كيف نتناول خيار البحر

يتم اصطياد خيار البحر من المحيط الهاديء منذ أكثر من 170 عام ويتم تناولها في دول شرق آسيا إما طازجة أو مجففة ، ولكن الشكل المجفف هو الأكثر شيوعًا ، ويتم عادة نقع خيار البحر المجفف ثم إضافته للوصفات مثل الشوربة والبطاطس المقلية .

ويمكن أيضًا قلي خيار البحر الطازج أو تخليله ، وهو يتميز بملمسه الزلق وطعمه اللطيف ، كما يمكن إضافته لأطباق المأكولات البحرية الأخرى أو اللحوم ، كما يتم تنكيهه بالبهارات التي تعطيه مذاق محبب ، كما يتم دمجه مع فطر شيتاكي والملفوف الصيني في الأطباق الآسيوية .

ويستخدم خيار البحر في الطب الصيني التقليدي ، حيث يعتقد أن له فوائد علاجية هامة مثل علاج التهاب المفاصل والتبول المتكرر والضعف الجنسي والسرطان .

أهم الفوائد الصحية لخيار البحر

مكافحة مرض السرطان

يحتوي خيار البحر على مواد يطلق عليها اسم السموم الخلوية ، وهذه المواد تحارب الخلايا السرطانية ، وقد أظهرت بعض الدراسات أن مادة الديجليكوسيدات التريتروبين وهي من السموم الخلوية الموجودة في خيار البحر تساعد على قتل خمسة أنواع من الخلايا السرطانية منها سرطان البروستاتا ، وسرطان الثدي وسرطان الجلد ، كما وجد أيضًا أن مادة Ds-echinoside المشتقة من التريتروبين تساعد في وقف انتشار سرطان الكبد .

وعلى الرغم من أن الأبحاث في هذا المجال مازالت قليلة ، إلا أن نتائجها كانت مبشرة .

يحسن صحة القلب والكبد

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول خيار البحر يحسن كثيرًا من صحة القلب والكبد ، وقد تم عمل عدة أبحاث على الفئران في المعمل ووجد أن الفئران التي تعاني من ضغط الدم المرتفع قد انخفض ضغطها بمعدل كبير بعد أن تم تغذيتها بمستخلص خيار البحر بشكل منتظم .

وأظهرت دراسات أخرى أن تناول خيار البحر يقلل بشدة من الكوليسترول الموجود في الكلى والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة ، كما أنه يقلل من الإجهاد التأكسدي ويمنع تلف الكبد وبذلك فإنه يحسن وظائف الكبد والكلى أيضًا .

خصائصه المضادة للميكروبات

لقد أظهرت العديد من الدراسات أن مستخلص خيار البحر يمنع نمو البكتيريا، مثل بكتيريا إيكولاي وهي من أنواع البكتيريا التي تسبب أضرار كبيرة ، كما أظهرت أيضًا بعض الأبحاث أن مستخلص خيار البحر يساعد في وقف نمو بكتريا المبيضات البيضاء أو الكانديدا التي تنمو داخل الفم والجهاز التنفسي العلوي ، كما أنه يحارب تعفن الدم الذي يؤدي للوفاة .

الآثار الجانبية لتناول خيار البحر

لقد تم تناول خيار البحر والاعتماد على قدرته الشفائية منذ عقود طويلة ، وهو آمن بدرجة كبيرة ، ولكن هناك بعض المخاوف من بعض الأعراض التي قد تظهر عند تناول خيار البحر منها :

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لديه خواص مضادة للتخثر

وهذا يعني أنه يعمل على ترقيق الدم ، لذلك يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية ترقيق الدم الامتناع تمامًا عن تناول خيار البحروخاصة في شكل مكملات غذائية ، لأنه قد يعرضهم لخطر النزيف .

الحساسية الغذائية

يجب على الأفراد الذين يعانون من حساسية المحار الابتعاد عن تناول خيار البحر لأنه قد يؤدي لظهور أعراض الحساسية لديهم .

الضرر البيئي

بالإضافة إلى وجود أثار جانبية طفيفة قد تظهر بسبب تناول خيار البحر ، فإن الخطر الأكبر من تناول خيار البحر هو الأثر البيئي السلبي لصيد خيار البحر ، حيث أن زيادة الطلب العالمي عليه أدى لتناقص أعداده في البحار والمحيطات بشكل كبير وهذا بدوره يهدد النظام البيئي للشعاب المرجانية في المحيطات ، ولحل تلك المشكلة لجأت بعض الدول لاستزراع خيار البحر في المزارع السمكية .

القيمة الغذائية لبلح البحر

تحتوي كل أوقية من بلح البحر على :

السعرات الحرارية: 60

البروتين: 14 جرام

الدهون: أقل من جرام واحد

فيتامين (أ): 8 ٪

B2 (ريبوفلافين) : 60 ٪

B3 (النياسين): 16 ٪

الكالسيوم : 4 ٪

المغنيسيوم : 4 ٪

كما نلاحظ فإن خيار البحر منخفض في السعرات الحرارية والدهون كما أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتين وأيضًا عدد من الفيتامينات الأخرى مثل فيتامين ب2 والكالسيوم والمغنسيوم ، لذلك فإنه يعتبر غذاء صحي ومفيد .