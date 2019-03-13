انت الان تتابع موضوع نصائح بعد خلع ضرس العقل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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ضرس العقل Wisdom tooth هو الضرس الثالث والأخير من مجموعة الضروس الطاحنة Molars وهذه الضروس تبدأ في الظهور في الفترة ما بين السابعة عشرة والحادي والعشرين من العمر، ويجب العلم أن ضرس العقل لا يحتاج للخلع في حال بزوغه بشكل كامل داخل الفم وإذا كان إطباقه جيدا مع الضرس الذي يعلوه.

نصائح بعد خلع ضرس العقل

1- للتخفيف من الإنتفاخ والألم

للتخفيف من الإنتفاخ والألم يمكن وضع كمادات باردة على منطقة الضرس لفترة تتراوح بين عشرة وعشرين دقيقة أو وضع قطعة من الثلج داخل منشفة ووضعها على منطقة الضرس ولكن يجب الإنتباه لعدم وضع الثلج على الجلد مباشرة.

2- للتخفيف من نزيف الدم

يمكن التخفيف من نزيف الدم عن طريق إتباع هذه الخطوات البسيطة:

– وضع قطعة شاش سميكة على مكان الضرس والعض علىها لمدة نصف ساعة وهذا لمنع خروج الدم والمساعدة على تكون الخثرة الدموية في مكان الضرس، ومن الممكن ترطيب قطعة القماش هذه بالماء الدافيء قبل وضعها في الفم.

– في حالة إمتلاء قطعة القماش بالدم باشر في تغييرها بقطعة قماش أخرى نظيفة.

– حاول قدر إستطاعتك أن تبتعد كل البعد عن منطقة الخلع وأن تبعد عنها لسانك حتى.

– في حالة كان النزيف شديدا يجب مراجعة الطبيب على الفور، ولكن يجب عدم الخلط بين الدم الكثيف والدم المخلوط باللعاب.

3- للمحافظة على الخثرة الدموية

تعتبر الخثرة الدموية المتكونة بمكان الخلع أحد أهم عوامل الشفاء السريع وإلتئام الجرح ولهذا فإنه يجب بل ولابد من المحافظة عليها عن طريق إتباع هذه النصائح خلال الأربعة وعشرين ساعة الأولى من خلع الضرس:

– الإقلاع عن التدخين لمدة يم كامل على الأقل كي لا تفقد الخثرة الدموية مكان الخلع.

– الإبتعاد تماما عن تناول أيا من المشروبات الكحولية أو حتى إستعمال غسول الفم الذي يحتوي على نسبة من الكحول.

– التوقف عن إستخدام القشة في الشرب فقد تتسبب هذه القشة في فقدان الخثرة الدموية لمكان القلع مما يؤدي لتأخر إلتئام الجرح وفي بعض الحالات حدوث إلتهاب عظام سنخي DRY Socket.

– الإمتناع عن المضمضة.

– التوقف تماما عن تأدية أيا من الأنشطة المرهقة ليس فقط خلال الأربعة وعشرين ساعة الأولى من الخلع وإنما خلال الأيام القليلة التالية للخلع فهذا سيساعد كثيرا على تكون الخثرة الدموية وتقليل نزيف الدم.

4- للحفاظ على الفم نظيفا

للحفاظ على نظافة الفم بعد الخلع يجب إتباع النصائح البسيطة التالية:

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– تنظيف الأسنان بالمعجون والفرشاه وإستخدام خيط الأسنان الطبي ولكن بلطف ويحبذ لو يتم هذا في الأيوم الأول التالي لليوم الذي أجرى فيه الخلع.

– عدم تنظيف المناطق القريبة من مكان الخلع.

– بعد الأكل يجب المضمضة بإستخدام محلول ملحي من أجل المحافظة على نظافة المكان والتخلص من كافة بقايا الطعام.

– تفريش اللسان من أجل التخلص من رائحة الفم والمذاق السيء بعد الخلع.

الأطعمة التي يحبذ تناولها بعد خلع ضرس العقل

1- شوربة الخضار

شوربة الخضار المخفوقة تعتبر واحدة من أنسب وأفضل الأكلات بعد الخلع سواء كانت تحتوي على نوع خضار واحد أو أكثر ويجب أن تكون شوربة الخضار غير ساخنة للغاية ولكن يمكن تناولها باردة أو دافئة.

2- الزبادي

الزبادي غني بالفيتامينات والمعادن والبروتين عالي الجودة، كما أنه ناعم وطري ومن السهل إبتلاعه، ومن الجدير بالذكر أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين تساعد وبشكل كبير في زيادة سرعة إلتئام الجروح.

3- البطاطس المهروسة

ما يميز البطاطس المهروسة هو أنها سهلة البلع ولا تضر مكان الجرح، كما أنها غنية بالسعرات الحرارية والعناصر الغذائية المفيدة والفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ج وغيره.

4- الموز

يسهل مضغ الموز وإبتلاعه كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم وفيتامين ب6.

أسباب خلع ضرس العقل

1- الشعور بألم شديد في مكان الضرس.

2- حدوث إلتهابات شديدة في الأنسجة المحيطة بالضرس أكثر من مرة.

2- التسبب في إلحاق الضرر بالأسنان المجاورة مثل التسبب في حدوث مشاكل في الإطباق أو تزاحم الأسنان أو الشعور بألم بشكل دائم.

3- وجود أكياس في منطقة الضرس فهذه الأكياس تتسبب في إلحاق أضرار وخيمة بعظام الفك وهذا عن طريق عمل تجاويف في العظام، كما أنها قد تتسبب في إلحاق الضرر بالأعصاب المجاورة.

4- حدوث الكثير من المشاكل في الجيوب القريبة من الضرس مثل الإحتقان أو الضغط أو الألم المستمر.

5- ظهور تسوس عميق في الضرس لدرجة يستحيل إصلاح الضرس، ومن الجدير بالذكر أن غالبا ما يصاب ضرس العقل بالتسوس نتيجة لإلتهاب جزء اللثة المجاور له فهذا يسمح بتكون فراغ ما بين الضرس واللثة مما يكون المكان ملائم لتجمع بقايا الطعام والتسبب في حدوث تسوس.

6- وجود ضرورة علاجية كأن يكون خلع الضرس جزء من عملية تقويم الأسنان.