شرح لطريقة الوقوف الصحيح للجسم

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إن الوقوق الغير صحيح يجهد عضلاتك وأربطتك ويمكن أن يسبب الألم والوجع ، ويمكن أن يساعد تعلم الوقوف بشكل صحيح في تقليل آلام العضلات ، كما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ، ويمكن للوقوف بدلاً من الجلوس حرق ما يصل إلى 50 سعرة حرارية إضافية في الساعة .
أهمية وضعية الجسم السليمة
تساعدنا وضعية الجسم السليمة على الوقوف والمشي والجلوس والاستلقاء في المواضع التي تضع أقل إجهاد على دعم العضلات والأربطة أثناء الحركة وأنشطة رفع الأثقال ، ومن أهم فوائد وضعية الجسم الجيدة :
– تساعدنا في الحفاظ على العظام والمفاصل في المحاذاة الصحيحة بحيث يتم استخدام عضلاتنا بشكل صحيح ، مما يقلل من التآكل غير الطبيعي لأسطح المفاصل التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب المفاصل التنكسية وآلام المفاصل .
– تقلل من الضغط على الأربطة التي تربط المفاصل الشوكية معًا ، مما يقلل من احتمال الإصابة .
– تسمح للعضلات بالعمل بشكل أكثر كفاءة ، مما يسمح للجسم باستخدام طاقة أقل وبالتالي منع التعب العضلي .
– تساعد في منع إجهاد العضلات واضطرابات الاستخدام المفرط وحتى ألم الظهر والعضلات .
وللمحافظة على وضعية الجسم السليمة ، يجب أن تتمتع بمرونة وقوة كافية في العضلات ، وحركة مشتركة طبيعية في العمود الفقري ومناطق الجسم الأخرى ، وكذلك عضلات موضعية فعالة متوازنة على جانبي العمود الفقري ، بالإضافة إلى ذلك ، يجب عليك التعرف على العادات السليمة لضبط وضعية الجسم في المنزل وفي مكان العمل والعمل على تصحيحها ، إذا لزم الأمر .
هناك عدة عوامل تساهم في اكسابك وضعية غير سليمه مثل الإجهاد ، والسمنة ، والحمل ، وضعف عضلات الوضع ، والعضلات الضيقة بشكل غير طبيعي ، والأحذية ذات الكعب العالي ، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يساهم كل من ضعف المرونة وبيئة العمل السيئة ووضعية الجلوس بالعمل بشكل غير صحيح وعادات الجلوس والوقوف غير الصحية في هذا الأمر .
كيفية الوقوف بشكل صحيح
– تحميل وزنك في المقام الأول على كرات قدميك .
– الحفاظ على ركبتيك منحنية قليلاً لأن فردهما بشدة يضغط على المفاصل .
– جعل المسافة بين القدمين مساوية تقريبًا لعرض الكتف .
– ترك الذراعين متدليان بشكل طبيعي على جانبي الجسم .
– ضم لوحي كتفيك لبعضهما البعض حوالي 2.5 سم .
– الوقوف بشكل مستقيم مع سحب كتفيك للخلف .
– شفط البطن للداخل .
– المحافظة على تساوي مستوى رأسك ، فلا تدفع رأسك للأمام أو للخلف أو إلى الجانب .
– قم بتحويل وزنك من أصابع قدميك إلى قدمك ، أو من قدم إلى أخرى ، إذا كان عليك الوقوف لفترة طويلة .
اختبار الحائط للتحقق من الوقوف السليم
من الممكن أن تتحقق من وقفتك بشكل سليم من خلال اختبار الحائط ، وللقيام بهذا الأمر يجب فعل ما يلي :
قم بالوقوف مقابل حائط عمودي ، واجعل كعبك على مسافة 5 – 10 سم من الحائط ، وعليك أن تتأكد من أن مؤخر رأسك وألواح كتفك والمؤخرة يلامسون الحائط ، ويجب أن تجد نفسك قادرًا على إمرار يدك ما بين الحائط ومنحنى الظهر السفلي ، فإذا لم تستطع ذلك فإن ظهرك مستو للغاية ، أما إذا وجدت أن الثغرة أكبر من المعتاد فعليك أن تشد عضلات البطن لكي يستوي الظهر قليلاً ويلمس يدك .
كيفية الجلوس بشكل صحيح
– حافظ على قدميك على الأرض أو على مسند القدمين ، إذا لم تصل إلى الأرض .
– لا تتخطى ساقيك ، حيث يجب أن تكون كاحلك أمام ركبتيك .
– حافظ على وجود فجوة صغيرة بين مؤخرة ركبتيك وأمام مقعدك .
– يجب أن تكون ركبتيك عند أو أقل من مستوى الوركين .
– اضبط مسند الظهر الخلفي لكرسيك لدعم ظهرك أو استخدم مسند الظهر .
– استرخ على كتفيك واحتفظ بساعديك بموازاة الأرض .
– تجنب الجلوس بنفس الوضعية لفترات طويلة من الزمن .
كيفية الاستلقاء بشكل صحيح
– ابحث عن المرتبة المناسبة لك ، على الرغم من أنه يوصى باستخدام مرتبة ثابتة بشكل عام ، إلا أن بعض الناس يجدون أن المراتب الناعمة تقلل من آلام الظهر ، لذلك فإن راحتك هي الأهم .
– يجب االنوم مع وسادة ، وهناك وسائد خاصة متوفرة للمساعدة في مشاكل الوضع الناتجة عن وضع النوم الغير سليم .
– تجنب النوم على بطنك ، غالباً ما يكون النوم على جانبك أو ظهرك مفيدًا لآلام الظهر ، وإذا كنت تنام على جانبك ، ضع وسادة بين ساقيك ، أما إذا كنت تنام على ظهرك ، احرص على وضع وسادة تحت ركبتيك .
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