شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» يغرد على «تويتر»: الأزمة التقنية خارج هجمات حجب الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تكثيف العمل على حل الأزمة التقنية التي تعرض لها بعض المستخدمين حول العالم.

وذكر الحساب الرسمي لـ«فيس بوك» على موقع «تويتر» مساء الأربعاء: «نكثف العمل لإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن»، مشددا على أن الأزمة لا علاقة لها بما يعرف بـ«هجمات الحرمان من الخدمات».

وذكر الحساب الرسمي في وقت سابق «نعلم بالأزمة الأخيرة، ونعمل على حلها بشكل سريع»، ويعاني مستخدمو الموقع من مشكلة في إرسال الرسائل أو تحرير المنشورات.