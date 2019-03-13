الرجل المرح يجعلكِ زوجة سعيدة ويعززعلاقتكما العاطفية

توصّلت أحدث الدراسات إلى أن الفكاهة مع زوجكِ من وقت لآخر، تعزز علاقتكما العاطفية وتقوّيها. تخيّلي حياتكِ الزوجية خالية من الضحكات، لسوف ترين حياة قاتمة خالية من الحماس.

في ما يلي، اليكِ ما كشفت عنه الدراسة حول فكرة أن الفكاهة تعتبر واحدة من العوامل الهامة لنجاح الحياة الزوجية.

الرجل المرح هو أكثر جاذبية للمرأة

وفقاً لدراسة جديدة أجرتها مجموعة من الباحثين في جامعة كنساس في الولايات المتحدة الأميركية، ان روح الدعابة التي تنشأ بين الزوجين، تجعلهما يحظيان بحياة عاطفية متأججة، وان الفكاهة هي صفة مميزة يتمتع بها الزوج المثالي وتجعله اكثر جاذبية في نظر زوجته.

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الباحث جيفري هول صاحب فكرة الدراسة، ركّز على أن نجاح العلاقة الزوجية يرتكز على الحس الفكاهي المتبادل بين الزوجين مع السخرية المرحة من بعضهما البعض. كان الباحث قد اجرى العديد من استطلاعات للرأي على أكثر من 15 ألف شخص من مستخدمي صفحات الفيسبوك وغيرهم. خلصت نتائج تحليل الدراسة إلى أن الرجل الذي يتمتع بالحس الفكاهي هو أكثر جاذبية للمرأة كما أنه يتصف بالذكاء الاجتماعي. في المقابل، أثبتت الدراسة عدم نجاح هذه الحيلة الذكية مع النساء اللواتي حاولن ممارسة أسلوب الفكاهة لجذب الجنس الآخر.

في النهاية، أكدت الدراسة ان الزوجين اللذين يتبادلان الضحك معاً، هما شخصان يتمتعان بحياة زوجية هانئة تملأها السعادة، أكثر من أولئك الأزواج الذين تخلو حياتهم من المرح والضحك.

لماذا تساهم الفكاهة في تجدد العلاقات ولا سيما بين الأزواج؟

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أشار جيفري هول، من خلال أبحاثه عن الفكاهة، الى أن هذه الاخيرة لها معاني كثيرة ومنها:

- ان الفكاهة تعني المؤانسة بين الطرفين وتمتع الرجل أو الزوج بالذكاء الاجتماعي والانفتاح على العالم من حوله.

- الفكاهة وسيلة استراتيجية يستخدمها الرجال لإغواء النساء بطريقة ذكية.

- تبادل الضحكات ما هي إلا طريقة لتطوير العلاقة الزوجية وجعلها أكثر استدامة وعمقاً.

- بواسطة الفكاهة يستطيع الزوجان تمرير المشاكل الزوجية من دون التوقف عندها كثيراً، لأن المزاح يعوّض حالات الغضب التي تسيطر عليهما، وذلك من دون الإضرار بمشاعر الآخر.

كما لفت الباحث جيفري هول الانتباه إلى أنه من الضروري عدم الخلط بين الفكاهة والسخرية، وذلك لأن السخرية اللاذعة من الشخص المستهدف تعني إهانته والتقليل من شأنه، في حين ان الهدف من الدراسة هو التأكيد على عدم تجاوز السخرية حد الفكاهة والمزاح بين الطرفين.

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