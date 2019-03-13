أفعّال تدل على أن زوجك لم يعد يحبك وتظهر بشكل واضح

عندما تشعر المرأة أن زوجها لم يعد يحبها عليها أن تبني شكوكها على أفعال ملموسة صادرة عن الشريك وتظهر بشكل واضح أنه توقف عن حبها. وفي هذا الموضوع سنعرض أمامك مجموعة من التصرفات التي تجعل المرأة تتأكد من أن مشاعر زوجها تجاهها قد تبخرت واختفت بشكل نهائي.

- اللامبلاة التي تتمثل بعدم سؤاله عن أحوالك وبعدم فتح أي نوع من الاحاديث الحياتية، الاجتماعية وغيرها معك.

- عدم الجلوس معك بشكل نهائي، والتهرب من الالتقاء معك في المنزل.

- عدم إطلاعك على أي من مواضيع حياته الخاصة.

- توقفه عن الاتصال بك خلال النهار.

- الانتقاد المستمر لكل أعمالك خارج المنزل وداخله.

- لا يلتفت ابداً إلى مظهرك الانيق عندما تخرجين من غرفتك وأنت بأبهى حلة.

- النفور الدائم من قبله مقابل أي شيء يصدر عنك.

- يتهرب بشكل دائم من العلاقة الحميمة، وان جمعتكما يتصف أداؤه بالبرودة والفتور.

- يعنفك كلامياً ويقلل من احترامك عندما يتسنى له الامر.

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- يخرج من المنزل بشكل دائم، ويقضي معظم وقته إما في العمل وإما في أماكن لا يطلعك عنها.

- يتهرب من النوم بجانبك.

- يفتعل المشاكل معك على أبسط الأمور.

- يعاملك بشكل سيء للغاية.

- يهمل المناسبات التي تخصك وتهمك لا بل ينساها تماماً.

- وطبعاً يتوقف بشكل كامل عن التعبير عن مشاعره.

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