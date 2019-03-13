الدُمية"باربي" الأشهر عالميًا تحتفل بعيد ميلادها الـ60

تحتفل "باربي"، الدُمية المشهورة عالميًا، السبت، بعيد ميلادها الـ60 بمجموعات جديدة تُجسّد نماذج حقيقية يحتذى بها ومهنًا ما زالت المرأة لم تمثل فيها بشكل جيد.

ويُعدّ هذا جزء من تطور "باربي" على مدى عشرات السنين منذ ظهورها للمرة الأولى في معرض الدمى بنيويورك في الـ9 من آذار/مارس عام 1959.

و صنعت شركة "ماتيل" نسخًا من باربي لـ20 امرأة تمثل إلهامًا لأخريات ابتداء من نجمة التنس اليابانية، نعومي أوساكا، إلى عارضة الأزياء والناشطة البريطانية، أدوا أبواه.

وطرحت الشركة أيضًا 6 دمى تُمثل رائدة فضاء، وقائدة طائرة، ولاعبة قوى، وصحافية، وسياسية، وإطفائية، وكلها مجالات قالت شركة "ماتيل" إن النساء لم تمثل فيها بالقدر الكافي.

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