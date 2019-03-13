شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تسمم الدم والأشخاص المحتمل إصابتهم به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد لدى الجميع مجموعة من البكتيريا المختلفة التي تعيش بدون ضرر في أجزاء مختلفة من الجسم مثل الفم والجلد والأمعاء والأعضاء التناسلية.ومع ذلك، إذا دخلت هذه البكتيريا إلى مجرى الدم، فيمكن أن تسبب تسمم للدم.

ويحدث تسمم للدم وفقا لتقرير موقع "netdoctor"، بسبب وجود بكتيريا مسببة للأمراض، ويعتبر الشخص المريض أو صاحب المناعة الضعيفة من الفئات المعرضة لاحتمالية دخول البكتيريا لمجرى الدم بسهولة.

يعتبر التسمم الدموي حالة طبية خطيرة وقاتلة ويمكن أن يصيب واحد من كل اربعة أشخاص بسبب تأثيره على الجسم من البكتيريا التي تتكاثر بسرعة، والسموم الناتجة عنها في الدم، وأشهر سلالات البكتيريا المسئولة عن التسمم الدموي هي الإشريكية القولونية (E. coli) ، والمكورات الرئوية ، والكالبسيلة ، والسيودوموناس، والمكورات العنقودية.



ما هو تسمم الدم

أعراض تسمم الدم

في بعض الأحيان لا تظهرأعراض التسمم الدموي، خاصة في المراحل المبكرة، ولكن عندما تكون هناك أعراض قد تشمل:

ارتفاع درجة الحرارة المفاجئة مع قشعريرة بالجسم.

الغثيان والقيء والإسهال.

وجع بالبطن.

الارتباك والقلق.

ضيق التنفس.

معدل ضربات القلب سريع جدا.

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الفئات المعرضة للتسمم الدموي ومضاعفاته

الفئات المعرضة للتسمم الدموي ومضاعفاته

هناك العديد من عوامل الخطر المحتملة التي تطور الإصابة بتسمم الدم، ومن بينهم أصحاب الأمراض المزمنة أوالشديدة مثل السكر وأمراض القلب وأمراض الكبد وأمراض الكلى.

الالتهاب الرئوي الجرثومي الشديد أيضا أحد عوامل خطر تطور الإصابة بتسمم الدم، مثل الحروق الشديدة في الجلد، والخراريج، وتقرحات الأمعاء وتعاطي المخدرات مثل إدمان الكحول واستخدام المخدرات عن طريق الحقن، كما تزيد حالات الإصابة لدى الأشخاص الذين يتلقون علاجات عبر الأنابيب الوريدية لزيادة خطر إدخال سلالات غير مألوفة من البكتيريا إلى الجسم.

مضاعفات التسمم الدموى

بدون علاج طبي، يمكن أن يسبب التسمم الدموي مضاعفات خطيرة وربما قاتلة، بما في ذلك (التهاب بطانة القلب الداخلية)، (التهاب الغشاء الذي يحيط القلب) والتهاب السحايا (التهاب الأغشية التي تحيط بالمخ والعمود الفقري حبل).



مضاعفات التسمم الدموى

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