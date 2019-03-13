شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف انت منهم ولا لأ.. أكثر الأشخاص المعرضين لالتهاب المسالك البولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معظم حالات التهاب المسالك البولية تسببها البكتيريا في ظل الظروف العادية، وتقوم أجهزة الدفاع الطبيعية في الجسم بإزالة البكتيريا التي تدخل المسالك البولية قبل أن تسبب أي أعراض.

ومع ذلك ففى بعض الأحيان تتغلب البكتيريا على دفاعات الجسم وفقا لموقع " onlymyhealth" وتسبب العدوى في المسالك البولية التى تصيب النساء بمعدل 4 مرات أكثر بالرجال.

وتسبب معظم أنواع عدوى المسالك البولية بكتيريا الإشريكية القولونية المعروفة أيضًا باسم E. coli التي تعيش في الأمعاء، المسالك البولية لديها عدة آليات لطرد البكتيريا ومنع العدوى، في كلا الجنسين تعمل دفاعات المناعة أيضًا على الوقاية من العدوى، ولكن لا يزال يحدث التهاب المسالك البولية.

بينما يمكن لأي شخص أن يصاب بالتهاب المسالك البولية، فإن بعض الناس أكثر عرضة لخطر الإصابة بهم مقارنة بالآخرين، و فيما يلي أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.



التهاب فى المسالك البولية

الرجال فوق سن الـ 50

سبب ارتفاع خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية هو تضخم غدة البروستاتا لدى الرجال، الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة غالباً ما يواجهون صعوبة في التبول وارتفاع خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية.

النساء بعد انقطاع الطمث

انقطاع الطمث لدى النساء يجعلهن أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، وسبب شائع آخر لالتهابات المسالك البولية.

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انققطاع الطمث فى النساء

مرضى السكر

قد يقلل مرضى السكر من قدرة تقلص المثانة، مما يزيد من خطر عدم الراحة أثناء التبول وكذلك فرص الإصابة بعدوى المسالك البولية.

الناس الذين يحبسون البول



الاشخاص الذين يحبسون البول

الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلاً على الطريق بسبب العمل أو عادة ما يكونون مشغولين جدًا في المكتب، غالبًا ما يحتفظون بالبول لفترة أطول بسبب عدم وجود استراحات في الحمام، مثل هؤلاء الأشخاص هم في خطر أكبر لحدوث التهاب فى المسالك البولية .

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