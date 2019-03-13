انت الان تتابع موضوع الفرق بين اسنان السيراميك والزيركون والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعتبر كل من مادة الزيركون والسيراميك من المواد التي يتم استخدامها بطريقة كبيرة من قبل أطباء الأسنان، حيث يتم استعمالها من أجل تركيب الأسنان الصناعية وعمل جسور في الفم، ومن الملاحظ أن مادة السيراميك أو كما يطلق عليها البورسلان تختلف تمامًا عن مادة الزيركون من حيث الخصائص، بالإضافة لأنهما يختلفان أيضًا من ناحية السعر وجودتهما، وسوف نتعرف على أوجه الإختلاف بين كل منهما بالتفصيل، وخاصة أن كل منهما يعتبران من المواد المستخدمة بكثرة في مجال صناعة الأسنان مقارنة بغيرها من المواد الأخرى.

الفرق بين اسنان السيراميك والزيركون

هناك الكثير من الفروق بين كل من مادة السيراميك ومادة الزيركون، فحينما يتم استعمال كل منهما يقوم طبيب الأسنان بوضع مجموعة من الإعتبارات والإحتياطات والتي تتمثل أهمها في ضرورة إختيار المادة المناسبة للمريض، كما يشير أيضًا لرغبة المريض في إختيار أي منهما، ومن أهم أوجه الإختلاف بينهما هى مايلي:

1- يعد تلبيس الأسنان من أكثر الأشياء إنتشارًا في الوقت الحالي، حيث يقوم طبيب الأسنان بإحضار الأسنان المطلوب أن يتم تلبيسها ويقوم عقب ذلك بإختيار وتحديد المادة المناسبة من أجل صناعة العاج الذي يقوم بتغطية السن وتجميل مظهرها وتغطية جميع الفراغات التي توجد بها، كما يتم استخدام كلا المادتين أيضًا من أجل إصلاح جميع كسور الأسنان.

2- تستخدم مادة السيراميك أو كما يطلق عليها بالخزف أو البورسلان بطريقة كبيرة من جانب أطباء الأسنان وذلك لأنها ذات مميزات عديدة بالإضافة لأنها تتميز بمواصفاتها التجميلية الجيدة المناسبة للسن.

3- تتميز مادة السيراميك بإمكانية وضعها فوق المعدن، حيث يكون بداخل تلبيسة السن معدن ذات لون فضي، ويتم تغطيته عقب ذلك بمادة البورسلان.

4- على الرغم من جودة مادة السيراميك أو البورسلان ولكن يوجد بها الكثير من السلبيات والعيوب، حيث يكون لونها في بعض الأوقات غامق وذلك يرجع لوجود المعدن بأسفلها لأن الناحية الداخلية من هذا الحشو يكون من المعدن.

5- يعيب السيراميك أو مادة البورسلان أن تتعرض للإنحسار أو التأكل مع مرور الوقت، حيث تظهر طبقة من المعدن موجودة أسفله وبالتالي يترتب على ذلك ظهور منظر غير جمالي وغير مفضل.

6- يترتب على المعدن المستعمل بالبورسلان أو السيراميك حدوث تغير بلون اللثة التي تقع بالقرب من السنة وتصير لونها غامقة.

7- تتميز مادة الزيركون بأنها أكثر جودة مقارنة بمادة السيراميك، وتعد مادة الزيركون مادة بيضاء صلبة حيث يتم تشكيلها بالشكل المرغوب الذي نود به، ويتم عقب ذلك تغطيتها جيدًا بالخزف بشكل تام.

8- تتميز مادة الزيركون بأنها أكثر جودة من مادة البورسلان، ولكن ثمنها باهظ عن السيراميك، ولعل السبب وراء ارتفاع ثمنه لأنه يكون بنفس درجة اللون سواء من الداخل أو من الخارج، كما لايحتوي على أي معدن، ولذلك فهو يعتبر أفضل من السيراميك ويفضل إستخدامه عنه بالنسبة للأسنان الأمامية وكذلك الأسنان الجانبية لأن لونه ثابت لا يتغير.

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9- تتميز مادة الزيركون بأنها أكثر شفافية وتعطي لون للأسنان أقرب من اللون الطبيعي، وبالتالي تظهر الأسنان بمظهر جميل وجذاب، هذا بالإضافة لأن مادة الزيركون تتميز بأنها لا تسبب أي روائح كريهة بالفم، وذلك على عكس مادة السيرامك التي تتميز برائحتها الكريهة والغير مفضلة، هذا بالإضافة لأن هذه المادة لا تؤدي لإسمرار اللثة أوتغير لونها وذلك مقارنة بمادة السيراميك أو البورسلان.

أهم خصائص مادة الزيركون

1- تتميز مادة الزيركون بأنها تحمل الكثير من الصفات الإيجابية والتي تتمثل أهمها في قدرتها على الإنثناء، بالإضافة لأنها ذات قساوة تصل لحوالي 1800 HV.

2- يتميز بمقاومته العالية، واستخدم بكمية كبيرة في الكثير من المجالات الطبية المختلفة، ويتميز بأنه ذات لون أبيض وشفاف.

3- تعد ملائمة للإستخدام وذلك في حالة استعمالها لكل من الأسنان الأمامية والأسنان الجانبية أيضًا.

أهم خصائص مادة السيراميك

1- تتميز هذه المادة بأنها مقاومة للصدأ.

2- تعد ذات شكل مناسب وطبيعي يتناسب مع جميع الأسنان.

3- لون قشرة الخزف لديها يجعلها تعطي الأسنان بياض واضح عند تركيبها.

أهم عيوب الأسنان البورسلين

1- تعد أكثر تكلفة عن الراتنج.

2- لا تكون هذه الأسنان قابلة للإصلاح في حالة حدوث أي تلف بها أوإذا كانت رقيقة.

3- تصير الأسنان أكثر حساسية لجميع الأطعمة الساخنة وكذلك الأطعمة الباردة، والمشروبات أيضًا الساخنة والباردة وذلك يرجع لإزالة مينا الأسنان.

4- تختلف القشرة الخارجية للأسنان مع لون الأسنان الأخرى.