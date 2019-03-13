انت الان تتابع موضوع خضروات تؤكل نيئة و لها فوائد عظيمة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الأطعمة النيئة تعرف على انها تلك الأطعمة التي لم يتم طهيها، فهناك بعض الناس التي تفضل اكل تلك الخضروات من دون طهيها، ويؤكدون ان تلك الخضراوات النيئة هي الأفضل لصحة الانسان، واليكم اهم المعلومات عن تناول الخضراوات النيئة وما هي اهم تلك الخضراوات.

الخضراوات النيئة

ان الخضراوات عندما يتم طهيها بشكل كامل، فأنها تفقد معظم الفيتامينات الموجودة بها، وهي تعتبر من الخضراوات التي تحتوي على نسبة كبيرة من المكونات الغذائية الهامة، فهل تعرف ما تلك الخضراوات التي يفضل اكلها نيئة.

الفوائد الصحية الموجودة في الأطعمة النيئة

هناك الكثير من الفوائد الغذائية التي توجد في معظم الأطعمة النيئة، والتي تعطي الجسم الكثير من الطاقة اللازمة، ومن اهم تلك الفوائد الصحية.

1_ التخلص من انتفاخ البطن

ان هناك عدد كبير من الناس التي تعاني من انتفاخ في البطن والمعدة، وهو عادة ما يكون من سوء الهضم، وقد اكدت الكثير من الدراسات التي تم اجرائها ان هناك خوالي خمس اطعمة مفيدة للغاية والتي يجب ان يتم تناولها نيئة، وإذا تم تناول تلك الخضراوات والفواكه بشكل يومي يمكن ان تساعد الجهاز الهضمي بشكل كبير وتجعله يعمل بشكل أفضل.

كما انها تعمل على وصول نسبة كبيرة من الأغذية الى المعدة بكل سهولة، وتساعد في افرازات الانزيمات، تلك الانزيمات التي تساعد في عملية الهضم وأيضا في امتصاص الاغذية، ولكن عليك مضغ تلك الأغذية بشكل صحيح حتى تتم عملية الهضم بشكل كامل، كما ان تناول تلك الخضراوات والفواكه تقي الجسم من الإمساك وذلك لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف.

2_ تساعد في الإحساس بالشبع

عادة ما تكون الأطعمة النيئة تساعد الجسم في عملية اكسابه القدرة الكبيرة في امتصاص الغذاء، وأيضا الاستفادة منه، كما أن تلك الأطعمة تساعد الدماغ أيضا في عملية ارسال الإشارات العصبية، تلك الإشارات العصبية التي تساعد الانسان في الشعور بالشبع وأيضا التخمة، كما ان تلك الأغذية تعمل على رفع مستوى هرمون السيروتونين، وهو الهرمون المسؤول عن عملية تحسين المزاج، مما يساعد في تحسين نفسية الشخص.

3_ تعمل على تأخير اثار الشيخوخة

وذلك لأن الأطعمة النيئة تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الاكسدة، تلك العناصر الهامة التي تساعد الجسم في تأخير ظهور التجاعيد الموجودة في الجلد، وقد أظهرت الكثير من الدراسات والأبحاث التي أجريت العلاقة بين نمط الحياة وبين الشيخوخة، وقالت أنه يجب أن يكون الإنسان دائم لتناول تلك الخضراوات والفواكه والتي تعطي الجسم نسبة كبيرة من مضادات الاكسدة، مما يؤدي الى تقلي ظهور التجاعيد ومحاربة الشيخوخة.

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4_ توازن مستوى الصوديوم والبوتاسيوم

ان الجسم السليم يجب ان يكون محتوي على نسبة متساوية من الصوديوم وأيضا البوتاسيوم، وذلك لجعل الجسم متوازن ويجعله أكثر صحة.

5_ خسارة الوزن

ان تلك الأطعمة النيئة التي ترسل الكثير من الإشارات للجسم، تلك الإشارات التي تعطينا الإحساس بالشبع والتخمة، كما انها تمنح الجسم التوازن الذي يحتاجه، فتلك الأطعمة التي لا تحتوي على نسبة عالية من الدهون وأيضا من السعرات الحرارية، ونجد ان الشخاص الذين يتبعون الحمية الغذائية يتبعون ذلك النظام.

ما هي اهم الخضراوات النيئة

1_ الجرجير والبروكلي

ان البروكلي والجرجير يفضل ان يتم تناوله مرتين على الأقل في الأسبوع الواحد، وذلك لان تلك الخضراوات مفيدة للغاية للصحة العامة للإنسان، مما يجعل الجسم رشيق للغاية.

كما أن تلك الأطعمة تعمل على حماية الجسم من الإصابة بالسرطان وتعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي.

2_ الفلفل الأحمر

ان الفلفل الأحمر عند تناوله نيئا، فان له الكثير من الفوائد الصحية الرائعة لجسم الانسان، فان الفلفل الأحمر لا يحتوي على أي دهون، كما انه يعمل على تحسين أداء الايض، وهو الذي يساعد الجسم في الحماية من الامساك، فيمكنك تناول الفلفل الأحمر على شرائح رقيقة يتم تزيين اطباق السلطات بها.

3_ البصل

ان البصل من المكونات الأساسية التي توجد في كل مطبخ، كما انه من المكونات التي لا تستغني عنها أي سيدة عنه، فللبصل له العديد من الخواص المفيدة للجسم بشكل كبير.

4_ التفاح الأخضر

يقول الكثير من الاخصائيون المتخصصون بالتغذية، ان تناول التفاح الأخضر بقشرته في كل صباح، فانه يعمل على حماية الجسم، كما انه يحتوي على نسبة قليلة من الدهون والتي تساعد في الحصول على بطن مشدود وصحي، كما يمكن أيضا ان يتم تناول التفاح الأخضر على شكل عصير أو حتى على شكل مربى على وجبة الإفطار.

5_ الثوم

ان الثوم من اهم المكونات الموجودة في المطبخ وذلك لإضافة بعض النكهات على الاكلات، فيعتبر الثوم كأحد المضادات الحيوية الطبيعية الهامة، والتي تعمل على تنقية الجسم من أي شوائب موجودة به، ولكن عليك أن تعلمي انه عندما يتم طهي الثوم فانه يجعل الثوم يفقد مادة الاليسين.