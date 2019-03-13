فوائد اللوبستر .. والفرق بينه وبين الاستاكوزا

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اللوبستر من الأكلات البحرية المميزة والتي لها العديد من الفوائد للجسم وهي مليئة بالفسفور المفيد للمخ وغيرها من أعضاء الجسم الاخرى، ويريد معرفة فوائدة والفرق بينه وبين الاستاكوزا العديد من الاشخاص وهذا ما سوف نقدمه لكم في السطور القادمة، وهو يتميز بأنه ذات مذاق مميز يحبه الكثير من الأشخاص ، وهو يتم تقديمه بالعديد من الطرق لذلك يبحث عنها العديد من الأشخاص والذين يريدون معرفة الفرق بين اللوبستر والأستاكوزا .

فوائد اللوبستر

تساعد في مد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية والمواد الهامة وهي مثل الدهون والكربوهيدرات والبروتينات والمعادن المفيدة للجسم.

تناول اللوبستر يساعد في منع الإصابة بالتشنجات التي توجد في العضل.

يساعد في التخلص من النزيف الخاص بالجروح ويعمل على إكثار الدم في الجسم.

يعمل على الحفاظ على صحة الأعصاب والجهاز العصبي.

يستخدم بطريقة مميزة في بالتخلص من الوزن الزائد عند تناوله دائماً.

يتم استعماله في تحسين الصحة النفسية لدى العديد من الأشخاص.

يعمل على منع الأكتئاب ويساعد في تحفيز إنتاج هرمونات السعادة في الجسم وزيادته.

تناولها يساعد في الحفاظ على صحة الأم والجنين وهو يساعد في منع الإصابة بتشوهات الأجنة.

يساعد في زيادة قدرة الجسم على أمتصاص الطعام بشكل جيد والأستفادة من جميع العناصر الغذائية.

يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضارة في الدم لدى الإنسان.

يساعد في زيادة الخصوبة عند الرجال والنساء.

يستخدم في الحفاظ على صحة العينين ويساعد في زيادة الإبصار.

يساعد في تقوية الأوعية الدموية والقلب ويستخدم في زيادة الدورة الدموية والحفاظ على الصحة بشكل عام.

تعمل على تقوية بصيلات الشعر ويمنع تقصفه وتساقطه.

تناول اللوبستر يعمل على إعطاء البشرة الحيوية والنضارة ويحافظ على صحة الجلد والبشرة.

يعمل على زيادة نمو العضلات عند الرجال.

يستخدم في تقوية أنسجة العظام والأسنان ويساعد في الوقاية من هشاشة العظام لما يوجد فيه من الكالسيوم.

يساعد في منع الألتهابات الخاصة بالمفاصل والروماتيزمية.

يعمل على ضخ الدم في الدماغ بشكل كبير وهذا ما يساعد في تنشيط الذاكرة ومنع الإصابة بالزهايمر.

فوائد الأستاكوزا

الأستاكوزا تعمل على حماية الجسم من الإصابة بالسمنة وهذا لأنها تحتوي على العديد من المواد والعناصر الغذائية الهامة.

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تناول الاستاكوزا يعمل على خفض خطر الإصابة بالسكري وهذا لأنها مليئة بالكثير من العناصر الغذائية المميزة.

يعمل على تعزيز صحة القلب لأنه يحتوى على الأوميغا 3 والفيتامينات والحديد ويحافظ على عمل القلب بشكل صحيح.

تناولها يعمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض الغدة الدراقية وهو يحتوى على السيلينوم الذي يحافظ على صحة الغدة الدرقية ويعمل كمضاد للأكسدة للغدة وامتصاص وتقليب الهرمونات في الجسم.

يحسن من صحة الجسم بشكل عام.

تناولها يعمل على تحسين الحالة المزاجية والمزاج العام.

تناول الأستاكوزا تعما على خفض مستوى العدوانية.

تحتوى علاى الأوميجا 3 التي تساعد في علاج العديد من الأمراض والتي منها التقليل من الإندفاع السلبي.

تناول الاستاكوزا يعمل على الحماية من الإصابة بالإكتئاب.

تحتوى الاستاكوزا على كمية كبيرة من النحاس والحديد وهو من العناصر الهامة التي تساعد في نقل الأكسجين والمغذيات إلى جميع أنحاء الجسم.

الأستاكوزا تساعد في حل مشكلة الأنتصاب لدى الرجال ويعمل على زيادة التروية الدموية إلى المنطقة التناسلية التي توجد في جسم الإنسان.

تساعد في زيادة الإثارة عند الرجال.

تعمل على تحسين العلاقة الجنسية عند الرجال والنساء.

يتم تناولها مسلوقة لأنها ذات أهمية كبيرة وخاصة في حالة تقديمها بعد نصف ساعة من اصطيادها.

تساعد الاستاكوزا في تحسين الجسم ومدة بالعديد من الفيتامينات والمعادن وتنشط العقل وتساعد في منع إصابة الإنسان بالأمراض العقلية التي تؤثر بشكل كبير على الدماغ لذا ينصح بتناوله دائماً.

الفرق بين اللوبستر والأستاكوزا

اللوبستر يحتوى على نسب عالية من معدن الحديد والنحاس وهم لهم دور كبير في التقليل من الإصابة بفقر الدم، وأيضاً يساعد في علاج العديد من الأعراض والتقليل منها.

الأستاكوزا تحتوي على النحاس والحديد بنسب متساوية وهي التي تساعد في علاج العديد من الأمراض في الجسم.

تعيش الأستاكوزا في المياه المالحة.

اللوبستر يعيش داخل المياه العذبة.

اللوبستر يكون طولها ما بين 10 إلى 45 سنتيمتراً وهي التي تمتلك هيكلاً خارجياً صلباُ وهو يشبه الخشب المقوى وهي التي تتخلص منه تماماً في العديد من المراحل الخاصة بالنمو.

الأستاكوزا تكون حجمها ما بين 4.5 إلى 12 سنتيكتر وهي تتغذي على الأسماك الحية والميته والنباتات المتنوعة.

اللوبستر والأستاكوزا يشبهان بعضهم البعض في العديد من الأشياء ولكن يوجد بينهم العديد من الاختلافات البسيطة التي يعرفها من يحبون اللوبستر عن الأستاكوزا أو العكس.

الأستاكوزا تعيش في الشقوق التي توجد في قاع البحر وهي تتأقلم على النمو السريع والخصوبة العالية.

اللوبستر تعيش في قاع البحر ومن الممكن أن تخرج إلى الهواء وهي من الأشياء التي تميزها عن غيرها من الأنواع البحرية الأخرى.