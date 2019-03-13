مسؤول طبي أفريقي: 1000 إصابة بفيروس إيبولا في الكونغو

كشف مدير المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها جون نكينجاسونج عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1000 حالة.

وقال نكينجاسونج لـ"العين الإخبارية"، على هامش المؤتمر الدولي الثاني حول الأمراض المعدية بمقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن فيروس إيبولا يتفشى في الكونغو باستمرار، مشيرا إلى أن 1000 حالة إصابة مؤكدة ظهرت منذ سبتمبر/أيلول 2018.



وأوضح أن حالات الوفاة بالوباء في تزايد أيضاً، إذ سجّلت أكثر من 600 حالة، لافتاً إلى أن مكافحة الفيروس في الكونغو معقدة بسبب انعدام الأمن.

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وأشار إلى أن مركز علاج فيروس إيبولا في الكونغو تعرّض للحرق قبل أسبوعين وبالتالي أصبح من الصعب للغاية مكافحة المرض.

ووفقًا لمدير المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن اللقاح الجديد الذي قدمته منظمة الصحة العالمية أصبح فعالًا للغاية: "لو لم يكن اللقاح الجديد، لكان التفشي كارثة".

وبلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن فيروس إيبولا منذ ظهوره في القارة الأفريقية نحو 53 مليار دولار، وفقاً لنكينجاسونج.

وانطلقت في مقر الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني حول الأمراض المعدية بمشاركة 75 دولة ومختصين بالرعاية الصحية وباحثين وخبراء في مجال الصحة العامة.



