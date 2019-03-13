شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» يستخدم «تويتر» لطمأنة مستخدميه: «نعمل على حل الأزمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت إدارة موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» العمل على حل الأزمة التقنية التي تعرض لها بعض المستخدمين حول العالم. ويعاني كثير من مستخدمي «فيس بوك» من مشكلة في إرسال الرسائل أو تحرير المنشورات. وذكر حساب «فيس بوك» الرسمي على موقع «تويتر» مساء الأربعاء: «نعلم بالأزمة الأخيرة، ونعمل على حلها بشكل سريع».

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