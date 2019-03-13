امدحي زوجك بأفضل العبارات لتنالي حبه والتعبير له عن حبّك الكبير

إذا كنت تبحثين عن بعض العبارات المميزة لمدح زوجك والتعبير له عن حبّك الكبير له وإهتمامك به.

سنعرض لك مجموعة من أجمل العبارات المثالية لمدح الزوج كي تستوحي منها وتختاري ما يلفتك.

1- وجودك بحياتي يجعلني أخجل أن أتمنى شيئاً آخر.

2- إذا كان الورد جذاباً أنت من الورد أحلى، وإذا كان الورد عالي مكانك في القلب غالي.

3- لا أريد شيئاً من الدنيا فأنا أعترف أنّي أخذت نصيبي من الفرح حين أحببتك.

4- قالوا القمر قلت عالي، قالوا الذهب قلت غالي، قالوا حبيبي قلت دوم في بالي.

5- الثلج هدية الشتاء والشمس هدية الصيف والزهور هدية الربيع وأنت هدية العمر.

6- تبقى وحدك فوق الزمان، وتبقى عيونك أحلى مكان، وتبقى أنت أغلى إنسان.

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7- أجمل دولة أعيش فيها حدودها ذراعيك وقانونها حبّك، وشمسها عينيك، وشعبها أنا فقط، وملكها أنت وحدك.

8- إحساسي معك، روحي معك، فكري معك، حتّى قلبي ضاع وأظنّه يتبعك.

9- قهوتي أنت حلاها، وزعلتي أنت رضاها، وعلّتي أنت دواها، ونظرتك عمري فداها.

10- لا أخافك بل أخاف عمراً قد يأتي بدونك.

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