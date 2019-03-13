تعرفي على أفضل الطرق للتعامل مع الزوج العصبي

تعتقد بعض النساء أن الاقتران برجل عصبي لمدى العمر هو من أصعب الأمور التي يمكن أن تحدث في الحياة، حيث يصعب التعامل مع الرجل عصبي المزاج. ولكن على العكس إن التعامل مع الرجل العصبي يحتاج إلى تبسيط الأمور والتحلي بالصبر والوعي لتدارك حركات الزوج وكلماته العصبية فقط لا غير.

سنطلعك على سبل التعامل مع الزوج العصبي لكي تنعمي بحياة زوجية مليئة بالراحة والطمأنينة.

- القاعدة الأولى لا تستفزيه أبداً عندما يكون في حالة من الغضب العارم.

- إذا كنت تريدين التحدث إليه عن موضوع يزعجك اختاري الوقت المناسب لفتح الحديث.

- عند عودته من العمل، استقبليه بابتسامة عريضة، وبكلمات رومانسية هادئة. وإياكي أن تستقبليه بكلمات النكد أو العتب.

- عندما يكون غاضباً حاولي إرضاءه وإراحته من خلال تحضير عشاء مميز له، وتأمين جو هادئ ومريح في المنزل.

- تفهميه وكوني أكيدة أن عصبيته ليست موجهة ضدك.

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- أظهري عطفك، اهتمامك وقدري تعبه وقولي له أنك فخورة وممتنة لأنك حصلت على زوج مثله.

- دعيه يشعر برجوليته، وفاجئيه بأشياء قد تبهره.

- إن كنت غاضبة انتبهي لردات فعلك تجاه تصرفاته التي تزعجك، وإياكي أن تفرطي بإظهار ردات فعلك.

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