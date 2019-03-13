شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك..الأنجيوتنسين المتحكم الاساسى فى ضغط الدم وتوازن السوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأنجيوتنسين هو هرمون البروتين الذي يجعل الأوعية الدموية متوازنة لتساعد في الحفاظ على ضغط الدم وتوازن السوائل في الجسم.

ما هو الأنجيوتنسين

وفقا للتقرير موقع " yourhormones " يخلق الكبد بروتينًا يسمى "الأنجيوتنسين" ثم يتم تفكيك هذا بواسطة إنزيم الرينين، وهو إنزيم يتم إنتاجه في الكلى ، لتكوين أنجيوتنسين 1، عندما يمر في مجرى الدم عبر الرئتين والكليتين، يتم استقلابه أيضًا لإنتاج أنجيوتنسين 2 بفعل إنزيم أخر ويؤثر على :

انقباض الأوعية الدموية وبالتالى زيادة ضغط الدم.

يعمل على أجزاء من الأعصاب التى تسبب العطش وتشجع إطلاق هرمون مضاد للبول من الغدة النخامية والنورادرينالين .

يحفز إنتاج الألدوستيرون من الغدد الكظرية مما يؤدي إلى احتفاظ الجسم بالصوديوم وفقدان البوتاسيوم من الكلى.

يزيد من احتباس الصوديوم وتغيير طريقة تصفية الكلى الدم، مما يزيد من امتصاص الماء في الكلى لزيادة حجم الدم وضغط الدم.

ماذا يحدث إذا كان لدي الشخص من الأنجيوتنسين؟

الكثير من أنجيوتنسين 2 مشكلة شائعة تؤدي إلى احتفاظ الجسم بالسوائل الزائدة مما يتسبب فى النهاية فى رفع ضغط الدم، كما يعتقد أن الأنجيوتنسين أيضًا يسهم في نمو حجم القلب، ولمواجهة هذه المشكلات يمكن استخدام أدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين وفقا لتوصيات الطبيب.



الكلى

ماذا يحدث إذا كان الأنجيوتنسين قليل جدًا

قد يتسبب غياب الأنجيوتنسين فى احتباس البوتاسيوم وفقدان الصوديوم، وانخفاض احتباس السوائل (زيادة إنتاج البول) وانخفاض ضغط الدم، لأن التحكم فى الصوديوم والبوتاسيوم، وتنظيم حجم الدم وضغطه، كلها آليات هرمونية تضعف عند وجود مستويات منخفضة من الأنجيوتنسين.

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