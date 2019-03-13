شكرا لقرائتكم خبر عن النظافة الروتينية للفم تساعد الرجال على تجنب ضعف الانتصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أسبان أن الرجال الذين يعانون من التهاب اللثة وتلف الهياكل التي تحيط بالأسنان، هم أكثر عرضة للإصابة بضعف الانتصاب.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن تنظيف الأسنان بالفرشاة، بالإضافة إلى نظافة الفم الجيدة، يمكن أن يساعد في منع هذا النوع من العجز الجنسى للرجال.

وقال الباحثون من قسم جراحة المسالك البولية وقسم طب الأسنان في جامعة غرناطة (إسبانيا) إن ضعف الانتصاب هو عجز الرجل عن تحقيق الانتصاب ، بسبب عوامل جسدية أو نفسية أو مزيج بين الاثنين.

وأشار الباحثون إلى أن البكتيريا اللثوية أو السيتوكينات الالتهابية التي تنشأ في اللثة المصابة تضر الخلايا البطانية الوعائية، وعندما يحدث هذا الخلل في الأوعية الدموية للقضيب ، يتأثر تدفق الدم بطريقة سلبية، مما يؤدي إلى العجز الجنسي.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون الأسبان بإجراء دراسة على 80 رجلاً ، من بين المرضى الذين يتلقون العلاج في قسم المسالك البولية في مستشفى كلينيكو سان سيسيليو بمستشفى العلوم الصحية في غرناطة.

ووجد الباحثون أن 74% من المرضى الذين يعانون من الضعف الجنسي كانت لديهم علامات على التهاب اللثة، وأولئك الذين يعانون من الضعف الجنسي الأكثر شدة قد تعرضوا لأسوأ ضرر في اللثة.

وأضاف الباحثون أن التهاب اللثة أو عدم نظافة الفم يسبب تراكم البكتيريا وفقدان الأسنان وقد يسبب مشاكل فى القلب وفقاً لدراسة سابقة.

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للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]