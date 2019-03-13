انت الان تتابع موضوع تقرير مفصل عن ” لومينير الاسنان “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعتبر لومنير الأسنان حل من الحلول الكثيرة المستخدمة للحصول على ابتسامة جميلة ، وهو بسيط بالمقارنة مع الطرق التقليدية الأخرى ، لذلك نتعرف على اللومينير بالتفصيل مثل طريقة تركيبه ومميزاته وغيرها .

ما هو لومينير الأسنان

يعد لومينير الأسنان Lumineers أحد الخيارات المشهورة لقشرة الأسنان، لأنه يعتبر إجراء بسيط مقارنةً بغيره من الخيارات، كما أن اللومينير مفيد للمرضى الذين يعانون من تباعد بين الأسنان بشكل طفيف.

وهو عبارة عن قشرة رقيقة للغاية حوالي 0.2 مم ويكون شفاف للغاية، مما يكون أقرب للمظهر الطبيعي لمينا الأسنان ، لا يتطلب اللومينير الكثير من العمل والمجهود من طبيب الأسنان في كثير من الأحيان ، حيث يتم ربط القشرة ولصقها على سطح الأسنان، مما يجعل هذه العملية تتضمن الحد الأدنى من التدخلات.

أسباب تركيب لومينير الأسنان

– الأسنان المتباعدة.

– الأسنان المزدحمة قليلا.

– الأسنان البالية.

– الأسنان الصغيرة.

– بديل عن التقويم.

– الأسنان المتصدعة المتشققة.

– الأسنان الملطخة أو التي تحتوي على البقع.

مميزات لومينير الأسنان

– عملية سريعة وسهلة.

– إجراء غير مؤلم.

– أسنان بيضاء بشكل دائم ومستمر.

– نتائج خالية من الحساسية بعد الانتهاء.

خطوات تركيب لومينير الأسنان

يتم تركيب لومينير الأسنان من خلال زيارتين لطبيب الأسنان

– الزيارة الأولى

1-يقوم بأخذ قالب مخصص ودقيق لصناعة قالب اللومينير.

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2- ثم سيقوم الطبيب باختيار الظل الذي ترى أنه مناسب لبياض أسنانك.

– الزيارة الثانية

يقوم الطبيب بفحص مدى ملائمة اللومنير ودرجة الظل للأسنان ، للحصول على ابتسامة جذابة جميلة وصحية في نفس الوقت .

بدائل اللومنير

قد لا يكون اللومنير مناسب لجميع أنواع الأسنان مثل الأسنان شديدة الانحراف ، لذلك قد يوصي الطبيب في بعض الحالات بأنواع أخرى من العلاج مثل “تقويم الأسنان” .

أما في حال كان الهدف الأساسي للمريض هو تبييض الأسنان ، فقد يكون البديل الأنسب هو “عملية تبييض الأسنان” ، وإذا كانت الأسنان تعاني من الشقوق أو المشاكل الأكثر بساطة ، تكون هناك بدائل أرخص مثل “الحشوات المركبة أو الضوئية ” / الكومبزت .

الفرق بين الفينير واللومنير

فينير الأسنان التقليدي يكون سميك ويتطلب إزالة جزء من بناء الأسنان الأصلي، وقد يكون ذلك مؤلما، أما اللومينير يكون رفيع جدا حوالي 0.2 مم ويكون شفاف للغاية، مما يكون أقرب للمظهر الطبيعي لمينا الأسنان.

بالإضافة إلى ذلك اللومينير رفيع جدا بحيث لا يتطلب الأخذ أو التقليل من حجم الأسنان، عند إنهاء العملية لن يكون هناك حساسية الأسنان أو شعور بعدم الراحة أيضا ، كما يكون المظهر طبيعياً، و يمكنك أن تأكل وتشرب بحرية.

تكلفة لومنير الأسنان

إن تكلفة اللومينير مرتفعة، وبالطبع تختلف من دولة لأخرى، ومن طبيب لآخر، وتتحدد حسب حالة الأسنان وعدد الأسنان التي تتطلب تركيب اللومينير، ولكن متوسط السعر من 800-2000 دولار للسن الواحد.

لذلك يجب استشارة الطبيب من أجل التشخيص الصحيح وتحديد التقنية المناسبة لك سواء كانت لومينير الأسنان أو فينير الاسنان .

نصائح ينبغي أن تتبعها سواء اخترت اللومينير أو الفينير

هناك بعض النصائح الهامة التي ستساعدك على الحفاظ على نتائج الفينير واللومينير لفترة طويلة وأهمها:

– مبدئياً العناية بالفم والأسنان تستلزم الحفاظ على نظافتها وغسلهما بفرشاة الأسنان بانتظام بعد الوجبات أو مرتين على الأقل يومياً.

– يبغي تجنب قضم الأطعمة الصلبة مثل التفاح بأسنانك، والأفضل أن تقطعها.

– تجنب تناول المأكولات والمشروبات التي يمكن أن تسبب تصبغ الأسنان مثل الكاري والكركم والقهوة والشاي.

– ينصح بالتوقف عن التدخين وتجنب تناول المشروبات الغازية والمشروبات الكحولية قدر الإمكان.

– تجنب تنظيف الأسنان بمنظفات كاشطة ومبيضة. يأتيك اللومينير والفينير في اللون الذي اخترته، لتحافظ على هذا المظهر طالما قمت بالعناية بأسنانك بالطريقة البسيطة التقليدية، ولن تحتاج أبداً إلى التنظيف العميق .

– إذا تعرضت لتصبغ أسنانك بسبب بعض المأكولات أو المشروبات، يمكنك اللجوء إلى طبيبك لتنظيف اللومينير أو الفينير بطريقة احترافية.