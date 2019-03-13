فوائد الحليب والتمر للاطفال

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التمر والحليب من الأشياء الطبيعية التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والعناصر التي يحتاجها الجسم بشكل عام، ودائما ما ينصح الأطباء الأمهات بضرورة إعطاء الطفل التمر مع الحليب فذلك الخليط يمد الجسم بالمزيد من الطاقة والفوائد العديدة، كما يرفع من قدرة الجسم على التصدى للكثير من الأمراض أو التخلص من التعرض إلى بعض الأمراض، وتجدر الإشارة أن التمر من الأشياء التي تحتوي على نسبة من عنصر الحديد التي تمنع حدوث فقر دم.

فوائد مشروب الحليب والتمر للأطفال

يوجد الكثير من الفوائد في مشروب الحليب مع التمر والتي تتمثل في التالي.

1- يحتوي ذلك الخليط على نسبة كبيرة من كل من الفسفور والكالسيوم وهي من العناصر التي تخص العظام وتساهم في تقوية العظام بشكل كبير.

2- كما أن تناول مشروب الحليب مع التمر يعد بمثابة وجبة غذائية متكاملة فتؤكد الأبحاث على أن ذلك المشروب يحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية وأيضا الفيتامينات التي لا غنى عنها للجسم.

3- يساهم في رفع قدرة الجهاز المناعي على العمل ومن ثم زيادة قدرة الجسم على التصدي للكثير من الأمراض.

4- كما أن الأطباء دائما ما يصفون ذلك المشروب للأطفال بعد عمر عام وخاصة خلال مرحلة التسنين حيث يساهم ذلك المشروب في تهدئة اللثة بشكل كبير.

5- كما يعد من المشروبات المفيدة لصحة الأمعاء في الجسم.

6- يعمل المشروب على مد الجسم بالطاقة اللازمة وخاصة الأطفال الصغار نظرا لحركاتهم ونشاطهم الدائم.

7- يحتوي على السكر الطبيعي الذي لا يزيد من الوزن ولكن يفيد الأطفال بشكل كبير خلال مرحلة التكوين.

الفوائد العامة لمشروب الحليب مع التمر

ولا يتوقف فوائد مشروب التمر مع الحليب على الأطفال الصغار فحسب بل يوجد له الكثير من الفوائد الأخرى والتي من بينها ما يلي.

1- مشروب الحليب مع التمر من المشروبات الهامة للمرأة خلال فترة الرضاعة حيث يعمل على زيادة إفراز هرمونات الحليب ومن ثم زيادة إدرار الحليب عند المرأة المرضعة.

2- يحتوي ذلك المشروب على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساهم في منع التعرض إلى الأورام السرطانية، فهي تحتوي أيضا على العديد من العناصر الهامة والتي من بينها المغنيسيوم والفوسفور.

3- كما يعد ذلك المشروب من المشروبات الهامة التي تحمي الجسم من مشكلة هشاشة العظام وأيضا من التعرض إلى العديد من المشاكل الأخرى للصغار وكبار العمر.

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4- مفيد في التخلص من نسبة الكوليسترول الضارة في الدم كما يعمل على وقاية الجسم من التعرض إلى الكثير من الأمراض التي تخص القلب والأوعية الدموية.

5- التمر مع الحليب من المشروبات التي تعمل مثل المكملات الغذائية فالتمر يحتوي على عنصر الحديد بشكل كبير بينما يفتقر الحليب إلى ذلك العنصر، ومن ثم نجد أن كل منهم يكمل الآخر، ويعد من المشروبات المفيدة لمن يعاني من فقر في الدم.

6- من الممكن اعتبار ذلك المشروب ملين طبيعي لمن يعاني من الإمساك ومشاكل في الجهاز الهضمي بشكل عام.

7- يحتوي على نسبة كبيرة من الزنك لذا فهي من المشروبات الهامة للمرأة خلال فترة الحمل كما أنه يحتوي على الفيتامينات الهامة والعناصر الغذائية التي تزيد من قوة عضلات الرحم ومن الأفضل تناول ذلك المشروب في نهاية أشهر الحمل حتى لا يحدث وأن تتعرض المرأة إلى الإجهاض في مراحل الحمل الأولى.

8- كما أن المشروب من المشروبات الفعالة في زيادة قدرة الجهاز المناعي على العمل ومن ثم منع التعرض إلى الكثير من الأمراض في المستقبل.

طريقة تحضير مشروب الحليب بالتمر

يوجد اليوم العديد من شركات الحليب التي تقدم مشروب الحليب مع التمر جاهز ومن الممكن صنع المشروب في المنزل من خلال المقادير والطريقة التالية.

مكونات مشروب الحليب والتمر

1- ملعقة صغيرة الحجم من السكر.

2- 30 جرام فقط من التمر والجوز.

3- كوب من الحليب كامل أو منزوع الدسم على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

1- في الخلاط الكهربائي يتم وضع كل من السكر والحليب.

2- يتم إضافة كل من التمر والجوز إلى الحليب.

فوائد الحليب والتمر للاطفال

3- يتم خلط المكونات حتى الحصول على خليط متجانس وسميك في الوقت نفسه.

وفي حالة تقديم المشروب إلى الطفل من الأفضل أن يتم اتباع النصائح التالية عند التقديم.

1- من الممكن تقديم ذلك المشروب بارد أو بدرجة الحرارة العادية خلال فصل الصيف.

2- من الأفضل أن يتم الاحتفاظ بذلك المشروب في زجاجة محكمة الغلق لمدة يوم واحد فقط.

3- من الأفضل عدم تقديم مشروب التمر مع الحليب بشكل يومي إلى الأطفال حتى لا يصابوا بالسمنة المفرطة أو تعرض الجهاز الهضمي إلى الاضطرابات.