شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة مثيرة: تناول الكثير من الفواكه والخضروات والأسماك "لن يحميك من الخرف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون فرنسيون أن تناول حمية البحر المتوسط ​​الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة قد لا يحمي من مرض الألزهايمر .

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اعتقد العلماء لسنوات أن النظام الغذائي يحمي الدماغ، لكن الدراسة الجديدة التى استمرت 20 عاماً لم تجد مثل هذه الصلة.

وقال الباحثون اليوم أن البحث يقدم "أدلة مقنعة" على أن تناول الطعام بشكل صحي لا يقلل من خطر الإصابة بالخرف، لافتين على أن حوالي 850 ألف شخص في المملكة المتحدة يعانون من الخرف، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى مليون بحلول عام 2025 ومليوني بحلول عام 2050.

تشير الأرقام إلى أن ما يقرب من ستة ملايين شخص في الولايات المتحدة الأمريكية يعانون من مرض الزهايمر - أكثر أشكال الخرف شيوعًا.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بجامعة "مونبلييه" بتتبع ما يقرب من 8200 من البالغين الأصحاء دون الخرف، وطلبوا منهم إكمال استبيانات الغذاء، للسماح للخبراء بتقييم جودة وجباتهم الغذائية.

وبعد متابعة المشاركين حتى عام 2017 ، سجل العلماء بالضبط عددهم الذين تم تشخيصهم رسمياً بالخرف.

ووجد الباحثون أن النظام الغذائى الجيد لم يكن مرتبط بالوقاية من الخرف.

جدير بالذكر أن العديد من الدراسات السابقة أثبتت العكس، حيث أفادت أن النظام الغذائى الصحى الذى يطلق عليه اسم "حمية البحر الأبيض المتوسط" ​​يساعد أيضا فى الحفاظ على صحة الدماغ ويمنع خلايا من التلف مع التقدم فى العمر.

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للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]