أوروبا مُهددة بسبب تلوث هوائها والآلاف يموتون مبكرًا كل عام

كشفت أبحاث حديثة أن الهواء السام والملوث يسبب الوفاة المبكرة أكثر من التدخين، حيث تضاعف عدد الوفيات المبكرة الناجمة عن تلوث الهواء عن التقديرات السابقة. واستخدم العلماء بيانات جديدة كشفت أن ما يقرب من 800 ألف شخص يموتون كل عام في أوروبا، حيث أنه في الوقت الذي يصيب فيه تلوث الهواء الرئتين أولاً، فإن تأثيره عبر مجرى الدم الذي يؤدي إلى أمراض القلب والسكتات الدماغية، مسؤول عن ضعف عدد الوفيات الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي.

وكشفت الأبحاث التي نشرت في مجلة القلب "Heart" الأوروبية، أن الأضرار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء في أوروبا كانت أعلى من المتوسط العالمي، حيث أن عدد سكانها الكثيف والهواء الملوث يؤديان إلى أن تكون بين أعلى معدلات الوفاة المبكرة في العالم. وتعتمد الأبحاث الجديدة على الأبحاث المنشورة في سبتمبر الماضي، والتي وجدت أن حوالي 8.8 مليون حالة وفاة مبكرة سنويًا ناجمة عن تلوث الهواء الخارجي في جميع أنحاء العالم ، أي ضعف التقديرات السابقة.

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جمع البحث الجديد ثلاث مجموعات من البيانات: التعرض لتلوث الهواء ، الكثافة السكانية والعمر ، والآثار الصحية للهواء الملوثن وتم حساب عدد أكبر من الوفيات المبكرة بسبب توفر بيانات أفضل عن التأثيرات الواسعة لتلوث الهواء. وقال البروفيسور توماس مونزيل في المركز الطبي بجامعة ماينز بألمانيا، وأحد العلماء المشرفين على الأبحاث الجديدة: "نتائج تلك الأبحاث تشير إلى أن تلوث الهواء يتسبب في وفيات إضافية كل عام أكثر من تدخين التبغ". وأضاف: "التدخين يمكن تجنبه ولكن تلوث الهواء ليس كذلك".

وأشار البروفيسور خوسيه ليليفيلد من معهد ماكس بلانك للكيمياء في ماينز، وأيضًا هو جزء من الفريق: "بما أن معظم ملوثات الهواء تأتي من حرق الوقود الأحفوري ، فنحن بحاجة إلى التحول إلى مصادر أخرى للطاقة بشكل عاجل. عندما نستخدم الطاقة النظيفة والمتجددة ، فإننا لا نفي فقط باتفاق باريس للتخفيف من آثار تغير المناخ ، بل يمكننا أيضًا تخفيض معدلات الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء بنسبة تصل إلى 55٪. "

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كانت هناك في السابق بيانات قليلة حول تأثير المستويات العالية من تلوث الهواء ، واستخدمت نتائج دراسات التدخين غير المباشر بدلاً من ذلك ، مما أدى إلى وجود نسبة أقل من الوفيات. وهناك الآن أكثر من 40 دراسة كبيرة ، بما في ذلك البحوث الهامة من الصين بشان تلوث الهواء والأضرار الناجمة عنه، وتغطي الأبحاث الآن أيضًا مجموعة واسعة من الآثار الصحية ، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، مما يزيد أيضًا من العدد التقديري للوفيات.

تباينت تقديرات الوفيات المبكرة بشكل كبير بين الدول. في ألمانيا ، كان هناك 154 حالة وفاة مبكرة بين كل 100،000 شخص ، مع متوسط انخفاض قدره 2.4 سنة في متوسط العمر المتوقع وفي المملكة المتحدة ، كان هناك 98 حالة وفاة بين كل 100ألف شخص مع متوسط انخفاض 1.5 عام. وقال ليليفيلد إن العدد الأدنى للمملكة المتحدة قد يكون بسبب أن الرياح الأطلسية تساعد على التغلب على التلوث.

يعترف العلماء أن هناك حالات عدم يقين كبيرة في تقديرات الوفيات المبكرة لأوروبا ، والتي تتراوح بين 645000 إلى 934000. وقالوا إن بعض الوفيات يمكن أن تعزى خطأ إلى تلوث الهواء ، لكن من المحتمل أن يكون العدد الحقيقي للوفيات أعلى.

لم تدرج آثار تلوث الهواء على وفيات الرضع ، لأن الأدلة ليست قوية بعد.

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