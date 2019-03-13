أهم الصفات التي يبحث عنها الرجل في شريكة حياته

القاهرة ـ لايف ستايل
يبحث الرجل عن بعض المعايير أو الصفات التي يحبّ أن تكون في زوجته المستقبلية عادة قبل اتخاذ قرار الإرتباط الرسمي , وهذا أمر طبيعي ، لأنّه يفكر ببناء بيته الزوجي والعائلي المستقبلي معها، فما هي إذًا أهم صفات يتمناها الشريك في زوجته؟
- ينجذب الرجل كثيرًا للمرأة التي تتمتع بطيبة القلب، فهو يريد دائمًا الشعور بالحنان ومشاعر الحبّ الاستثنائية في منزله مع شريكة حياته , وبهذه الصفة سيصعب على الرجل التخلي عن حبيبته وقلبها الذي تمتلكه.
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- على عكس ما تعتقده معظم النساء، فالرجل يحب أن تكون زوجته طموحة من ناحية عملها واهتماماتها الشخصية، وأيضًا من ناحية عائلتها .
- الغموض في العلاقة من أكثر الأمور التي يكرهها الرجل، لذا إن الصدق والصراحة من أهم الصفات التي يتمناها الرجل في زوجته وذلك أيضًا لنجاح العلاقة الزوجية.
- لا بد من الإشارة إلى أن الاحترام، التقدير، الوفاء والإخلاص مصطلحات تبرز الصفات التي يريد زوجتك أن تكون في شخصيتك , وبخاصة أنّه يطلب من فترةٍ إلى أخرى التعبير له عن مدى تقديرك له، ولكل الجهود التي يقوم بها لأجلك ولأجل المنزل الزوجي.
- الاهتمام بالشكل الخارجي من أهم الصفات التي تجذب الرجل إليك، فإطلالتك والنظافة الشخصية من المعايير المهمة فلا تهمليها أبدًا .
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