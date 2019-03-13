أربعة مزايا خاصة ستستمتعي بها مع زوجٍ يقاربك السن

تقارب السن بين الزوجين يعد عاملاً قويًا لتحقيق التفاهم والانسجام، نظرًا لمعايشتهما ذات المرحلة العمرية والخبرات وكثير من المواقف المشتركة، وليس ذلك فحسب، بل هناك مزايا أخرى يجنيها الشريكين في سن متقاربة أو السن نفسه تكون مخرجًا من مشاكل يعانيها من تباعدت بينهن الفروق السنية سواء بالزيادة أو النقصان الملحوظين. تنضجان سوياً الزواج في حد ذاته من شريك حياة متقارب منكِ في السن يجعلكِ تشعرين بالراحة النفسية، إذ يتحمل معكِ أعباء الحياة وضغوطاتها ومسؤوليات الزواج، فضلاً عن قدرتكما على الاتحاد في الأوقات الصعبة والسعيدة، مع تقارب وجهات نظركما في معظم الأمور. هذا إلى جانب انكما تمرّان بجميع مراحلكما العُمرية معاً بما فيها من تغييرات فسيولوجية مشتركة. يمكن القول ان الزواج في سن متقارب بين الرجل والمرأة يؤدي إلى استقرار العلاقة الزوجية بينهما والمبنية على الحب والتفاهم، تصل الى درجة النضوج في المشاعر بالشكل الكافي الذي يجعلكما تتحملان معاً مسؤولية بناء أسرة واطفال، مع مواجهة تحديات الحياة اليومية بأعبائها النفسية والاقتصادية التي لا نهاية لها.

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تستمتعان بكل لحظة سن الشباب هو المرحلة العمرية المفعمة بالطاقة والحماس لبداية حياة زوجية سعيدة إذ تستطيعان معاً تحقيق اعلى استفادة من لحظات الحياة المرحة والاستمتاع بها لأقصى درجة وتكوين أحلى الذكريات والأوقات السعيدة مع بعضكما البعض والتي تجعلكما تمضيان قدماً في مواجهة الأزمات وتخطّيها بشكل سليم. إنجاب أطفال مع فارق سن صغير بينكما وبينهم من مميزات الزواج في سن متقارب من بعضهما أنه كلما قل فارق السن بين الأهل وأولادهم كلما توطدت العلاقة بين أفراد العائلة، مما يترتب عليه زيادة في التفاهم والثقة بين أفراد أسرتكِ الصغيرة. تصبح العلاقة بين الأهل والابناء أشبه بعلاقة الأصدقاء المتفاهمين مما يكون له آثار ايجابية على نفسية الأطفال. تكتسبان حياة عاطفية أكثر نضوجاً من وجهة نظر الطب النفسي، يصبح الزواج بين شاب وفتاة في عمر متقارب أكثر صحة من الزواج من رجل أكبر من الفتاة بسنوات عدّة، إذ تستطيعين مع عريسك الشاب بدء الحياة معاً من دون مخاوف من مواجهة تصدعات في علاقتكما. الزواج من شاب في عمركِ بفضل الحب الذي يجمعكما ليس وحده عاملاً محفزاً على العيش بسعادة، فإلى جانب الحبّ هناك جوانب معينة يجب مراعاتها قبل القيام بهذه الخطوة المصيرية وهي التالية: - الاتفاق على اساسيات الحياة الزوجية الناجحة مثل كيفية إدارة النفقات، تخصيص الأعمال المنزلية وعدد الاطفال الذي ترغبان بانجابه. - التأكد من أن الزواج لا يؤثر على رغبتكِ في تحقيق احلامكِ حتى تشعري بالسعادة، فهناك أهداف أخرى مثل اتمام تعليمكِ، العمل في وظيفة مناسبة أو ممارسة هوايتك المفضلة. - مساندة بعضكما البعض وعدم تخلي طرف عن الآخر في الاوقات الجيدة والصعبة، هو من عوامل نجاح العلاقات الزوجية بوجه عام. فاحرصي إذاً على تواجد هذا الدعم بينكما.

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