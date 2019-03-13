أبرز التصرفات التي تُثير غضب واستفزاز شريك حياتك

تتعمد المرأة أحيانًا القيام ببعض التصرفات التي تستفز شريكها، وأحيانًا أخرى تثير المرأة استفزاز الرجل دون قصد , وسنتحدث عن مجمل هذه التصرفات المقصودة وغير المقصودة والتي ننصحك بعدم القيام بها لأنها تزعزع الرابط الذي يجمعك بشريكك ولا تسبب سوى المشاكل.

التجاهل

يفضل أن لا تقوم المرأة بتجاهل الرجل عمدًا أو سهوًا، لأنها ستدفعه تلقائيًا إلى معاملتها بالمثل , بخاصة وأن هذا الأمر يثير غضبه ويستفزه بشكل كبير.

التقليل من احترامه

المساس بكرامة الرجل هو أمر لا يقبله أي منهم، لأنك إن لم تحترميه سيعاملك أيضًا بالمثل.

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عدم تقدير انجازاته

يحب الرجل الإطراء والغزل حتى إن لم يعترف بذلك إلا أنه ينتظر كلماتك الجميلة التي تظهر تقديرك لأعماله التي تزيده ثقة بنفسه.

التكبر

يشعر الرجل بالاستفزاز عندما تتكبر المرأة عليه، وأحيانًا يشعر بالغضب جراء تصرفها الناتج عن غرورها.

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