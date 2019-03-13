شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية..تلوث الهواء يقتل 8.8 مليون شخص سنويًا على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقديرات منظمة الصحة العالمية السابقة كانت قد أشارت إن تلوث الهواء كان السبب في وفاة 4.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ، لكن الباحثين الألمان أعادوا حساب البيانات المتاحة لاكتشاف العدد الحقيقي للوفيات بسبب التلوث والذي وصل إلى قرابة 8.8 مليون. شخص حول العالم في حين أن تقديرات نفس المنظمة في عام 2015التي تعتبر فرع من الأمم المتحدة عن التدخين أنه المسئول عن 7.2 مليون وفاة على مستوى العالم في عام 2015

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال العلماء أن تنفس الهواء السام الناجم عن أبخرة عوادم السيارات والمصانع ومحطات الطاقة هو المسؤول عن الوفيات أكثر من التدخين.

وقال البروفيسور توماس مونزيل، من مركز ماينز الطبي الجامعي، وهو مؤلف مشارك للدراسة: "التدخين يمكن تجنبه، لكن تلوث الهواء ليس كذلك".

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وقد دعا العلماء الآن إلى فرض قيود أكثر صرامة على جزيئات PM2.5 الصغيرة المنتشرة فى الهواء بسبب العوادم، والتي تخترق عمق الرئتين عند استنشاقها.

وفي جميع أنحاء العالم، وجد أن تلوث الهواء يتسبب في وفاة 120 شخصًا إضافيًا لكل 100 ألف شخص سنويًا ، وفقًا للنتائج التي توصلت إليها المجلة الأوروبية للقلب.