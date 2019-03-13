شكرا لقرائتكم خبر عن زنان ومتدلع.. ازاى تخلى طفلك يعتمد على نفسه ويبطلع دلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الدلع والحنان هى الطريقة التى تتعامل بها الامهات مع ابنائهن، وذلك نابع عن أمومتهن، ولكن كل شئ إذا زاد عن حده انقلب ضده، فالدلع الزائد للأبناء قد يسبب لهم مشاكل كبيرة ويحوله لطفل انانى وعدوانى تعود على استجابة كل طلباته، لذلك لا بد أن تراعى الامهات طرق التعامل الصحيحة مع ابنائهن.

ووفقا لما ذكره موقع فإن أن aptparenting هناك بعض النصائح التربوية للتعامل مع الطفل الزنان والمدلل



طفل مدلل

1:عند التعامل مع الطفل الزنان لا بد أن تتمالكى أعصابك وتجنبى الصراخ أو الصوت العالى وتعاملى معه بحكمة وحرص حتى لا يتحول الزن لعناد وعصبية.

2:إذا كان طفلك يطلب شئ محدد بإلحاح ودلع زائد عن اللزوم، اخبريه بهدوء سبب رفضك واقنعيه ببدائل اخرى حتى لا يتعود على الحصول على كل ما يريده.



طفلة

3:إذا كان الطفل يعند ويبكى لكى يحصل على ما يريد اخبريه ان عندما يقف عن البكاء ستكافئينه بهدية يحبها.

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4: اجعلى طفلك يعتمد على نفسه ويكون له دور ورأى فى بعض الأمور.

5:احضنى طفلك واشعريه بحنانك وعطفك ولكن ابتعدى عن الدلع الزائد عن حده.

6:اخبرى طفلك دائما انك تحبيه، وتحدثى معه عن مشاكله والأمور التى تزعجه حتى تصلى معه لحل وسط.

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