الطفل في الشهر الأول يبكي طلباً للمساعدة ويهدأ بحمله

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مارس 2019 01:30 مساءً - تظهر على الطفل حديث الولادة أعراض أغلبها فسيولوجية طبيعية ، وينصحك الأطباء بعدم الخوف ؛ فهي نتيجة عدم اكتمال النضج الوظيفي لبعض الأنسجة والأعضاء.عن ملامح هذا الكائن الصغير يطمئنك الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال.

هناك أعراض وقتية تظهر لدى الطفل حديث الولادة قد تسبب القلق للأم، إلا أنها سرعان ما تزول خلال الأسابيع الأولى ؛ الرأس يبدو كبير الحجم، والجسم يغطيه شعر أسود غزير يتساقط ليحل محله شعر أخف وأقصر، كما يظهر ورم خفيف فوق عظام الجمجمة إثر انقباضات الرحم يتلاشى قرب نهاية الشهر الأول.

الوجه: يوجد احمرار خفيف على الجفن العلوي أو في أسفل الجبين أو في أسفل الشعر، وهذا الاحمرار السطحي يختفي تماماً عند نهاية السنة الأولى، كما يظهر تجمعات دقيقة صفراء اللون على منطقة الذقن تزول في الأسابيع الأولى .

يميل المولود إلى إغلاق عينيه أغلب الوقت ، وقد يحدث انتفاخ في جفون العين، وتتراكم بعض الإفرازات الصفراء أو البيضاء في زاوية الجفن القريبة من الأنف، وقد تلاحظي نقطة صغيرة من الدم في بياض العين...لا تنزعجي فهي ظاهرة ليس بها أي ضرر ، وهناك بعض الأطفال يبدو عليهم حول في العين... الأمر طبيعي فالطفل خلال الثلاثة الأشهر الأولى يكون غير قادر على التركيز البؤري للنظر.

تتراكم إفرازات مخاطية داخل الأنف مما يعوق عملية التنفس ، وتكثر هذه الحالة في الأيام الأولى ، والعطس هو الطريقة الوحيدة للتخلص من هذه الإفرازات.

الأعضاء التناسلية: في الذكور يبدو أن حجم الخصيتين كبير... ويختفي هذا في الشهور الأولى دون علاج، وفي الإناث تبدو شفتا المهبل كبيرتي الحجم، وقد يتسرب منهما إفراز مخاطي أو دموي، وقد تظهر في حفاضة الطفل ذكر أو أنثى نقط برتقالية ..ليس لها مضاعفات.

تنتفخ منطقة الثدي عند الذكور والإناث، وقد يتسرب منها إفرازأبيض أو أصفر يشبه اللبن، وهنا يُنصح بعدم لمس الثدي أو تدليكه بغرض استخراج ما بداخله

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يختلف شكل براز حديثي الولادة ولونه يوماً بعد الآخر، فهو أسود اللون خلال الأيام الثلاثة الأولى، ويتبعه براز بني غامق، ثم يبدأ يتشكل حسب نوع اللبن الذي يرضعه الطفل.

يحتاج طفلك في شهره الأول إلى رضاعة كل ثلاث ساعات، أو من ساعتين إلى أربع ساعات،على أن تتراوح مدة الرضاعة من خمس إلى عشر دقائق من كل ثدي

الوزن عند الولادة: الذكور 3,390كجم والإناث 3، كجم 280. وفي الشهر الأول يصبح وزن الذكور كجم 3.960، والإناث 3،750 كجم، الطول يصبح 50،2 سم طول الذكور، و52،4 سم طول الإناث.

إذا لم يسند الرأس فإنه يتأرجح إلى الأمام أو إلى الخلف ، وقد ينتفض أو ترتجف ذقنه وأطرافه تلقائياً، كما يحافظ على الكفين منقبضتين، وينفعل للأصوات العالية.

عيناه تائهتان ولا يظهر أي تعبير خلال فترات اليقظة، يغلق جفنيه أمام الضوء المبهر، يبكي حين يحتاج لمساعدة ويهدأ عند حمله، كما يبدأ في التعرف على صوت الأبوين .