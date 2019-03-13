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الشد العضلي واحد من بين الأعراض التي من الممكن أن تتعرض لها منطقة الرقبة من الجسم كرد فعل طبيعي لتلك المنطقة عندما تتعرض إلى مسببات بعينها، وشعور الشد العضلي بشكل عام في الجسم من المشاعر المؤلمة والتي من الممكن أن تستمر لفترة من الوقت وتختلف من شخص إلى آخر ويوجد طرق معينة من السهل من خلالها التخلص من ذلك العرض.

الاسباب التي تؤدي لـ شد عضلي في الرقبة

تعد الرقبة الجزء الذي يصل الجسم كله بالدماغ البشرية كما إنها تعمل على تحريك الدماغ في الاتجاهين وتحتوي الرقبة على سبع فقرات فقط ويوجد بين كل فقرة وأخرى قرص مكون من الغضاريف، والرقبة مثلها مثل الجسم من الممكن أن تتعرض إلى الكثير من المشاكل والتي من بينها الشد العضلي ومن السهل على الشخص أن يتنبأ بالتعرض إلى تلك المشكلة الصحية خاصة عند الشعور بانكماش في منطقة الرقبة وشد في أجزاء الرقبة.

ويوجد الكثير من الأعراض التي تدل على حدوث شد عضلي في تلك المنطقة والتي من بينها ما يلي :

1- الشعور بألم غير محتمل وشديد في منطقة الرقبة.

2- كما يشعر الشخص بوجود تيبس في منطقة الرقية.

3- ونظرا للألم الشديد الذي يعاني منه الشخص فإنه يصعب عليه القيام بالعديد من الأمور اليومية الخاصة به.

4- وفي الكثير من الحالات نجد أن ألم الرقبة أو الشد العضلي يأتي مصاحب لألم في الكتف والظهر أيضا على حد سواء.

5- كما يعاني الشخص أيضا في تلك الفترة من الصداع والدوخة وعدم الاتزان مع زغللة وعدم الوضوح في الرؤية.

وقد أكد الأطباء على أنه يوجد العديد من الأسباب المختلفة التي تؤدي إلى الشد العضلي في منطقة الرقبة والتى من بينها ما يلي :

1- أن يقدم الشخص على بذل مجهود عضلي كبير أو في حالة الاستخدام الخاطئ للعضلات التي توجد في الرقبة الأمر الذي يؤدي إلى الشد العضلي على الفور.

2- ومن الممكن أن يحدث الشد العضلي نتيجة تعرض المفاصل التي توجد في المنطقة إلى الالتهابات حيث أنها مثل باقي مفاصل الجسم من الوارد أن تتعرض إلى الالتهابات.

3- التعرض إلى حادثة أو تحريك الرأس بشكل مفاجئ بقوة حيث تؤدي تلك الحركات المفاجئة إلى تعرض الرقبة إلى الشد العضلي وقد نجد ذلك الأمر واضح خاصة خلال الحوادث.

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4- كما أن التعرض إلى الديسك من الأشياء التي تؤثر بشكل مباشر على منطقة الرقبة ومن ثم التعرض إلى الشد العضلي.

5- كما أن النوم بطريقة غير مناسبة والتي تؤثر سلبا على الرقبة لفترة يؤدي إلى الشد العضلي نتيجة طبيعية للتشنجات التي تحدث في تلك المنطقة.

6- كما أن الجلوس لفترة كبيرة أو القيام بمجهود كبير في أي وضع والعمل على مدار ساعات بدون أخذ الراحة الكافية من الأشياء التي تؤدي إلى حدوث تلك المشكلة.

7- كما أن الثبات لفترة على وضعية معينة غير مناسبة لعضلات الرقبة مثل التحدث في الهاتف المحمول على سبيل المثال من الأشياء التي تؤدي إلى الشد العضلي.

8- ومن الممكن أن يكون الطقس هو السبب الرئيسي في حدوث تلك المشكلة نتيجة التعرض إلى الطقس البارد بعد الجلوس فترة في الأجواء الدافئة والعكس.

9- كما أن السيدات اللائي يتعرض بكثرة إلى تلك المشكلة الصحية يكون نتيجة طبيعية للدورة الشهرية التي تتسبب في الشعور بالشد العضلي.

10- كما أن كثرة التوتر والشد النفسي من الأشياء التي تؤثر على العضلات في الرقبة ومن ثم التعرض بعد فترة إلى الشد العضلي.

علاج الشد العضلي في منطقة الرقبة

من الممكن معالجة مشكلة الشد العضلي في المنزل بدون الحاجة إلى زيارة الطبيب أو التوجه إلى المستشفى بداية من خلال التعرف على المسبب الرئيسي لتلك المشكلة، ومن ثم تجنبها والقيام ببعض التمارين التي تخص منطقة الرقبة حتى تتمكن من التخلص من ذلك العرض على الفور، ومن الممكن التخلص من الشد العضلي في منطقة الرقبة من خلال اتباع الخطوات التالية :

1- أن يأخذ الشخص قسط كافي من الراحة على مدار اليوم فالراحة من شأنها استرخاء العضلات في الجسم.

2- أن يلجأ الشخص إلى تناول بعض المسكنات وأيضا المضادات الحيوية التي تساهم في التخلص من تلك المشكلة على الفور.

3- ومن الممكن خلال استخدام كمادات من الماء الدافئ في زيادة نشاط الدورة الدموية في منطقة الرقبة ومن ثم التخلص من المشكلة.

4- وإذا كنت ترغب في التخلص من تلك المشكلة على الفور كل ما عليك هو تدليك الرقبة من خلال كمية مناسب من زيت الزيتون الدافئ وتدفئة الجسم جيدا والنوم على وسادة منخفضة وأخذ قسط من الراحة وسوف تتحسن على الفور.

5- على الشخص أن يتجنب التوتر الزائد في الحياة والذي يؤدي إلى حدوث تلك التشنجات في الجسم كله، ومن الأفضل عدم الجلوس فترة طويلة من اليوم على أن يتم تحريك الرقبة كل فترة وإرجاعها إلى الخلف وتدليك الرقبة والمداومة على التمارين التي تنشط الدورة الدموية في الجسم والرقبة لعدم التعرض إلى تلك المشكلة.