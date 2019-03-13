احذرى .. أضرار أجهزة التبغ المُسخّن والسجائر الالكترونية بنكهاتها المتنوعة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - انتشر فى الاونة الاخيره بين الشباب والشابات تدخين الفيب و استخدام اجهزه الفيب بمختلف مسمياتها فى التدخين كوسيله للحصول على النيكوتين بدلا من السيجاره و لمساعدتهم ايضا فى الاقلاع عن التدخين، وتنافست شركات التبغ فى أبتكار أشكال والوان مختلفة لجذب المراهقين من الجنسيين، لاقتناء منتجاتهم، ولكن لم يفكر احد من الشباب فى البحث عن اضرار أجهزة التبغ الالكترونى.

وقد قامت دراسات متنوعة منذ إطلاق السجائر الالكترونية للبيع للجمهور، وإقبال الشباب على تجربتها على الاضرار الناتجة عنها، الا ان شركات التبغ لازالت تتفنن فى جذب، وبيع منتجاتها ، وكان اخرها جهاز التبغ المُسخّن، الذى تم طرحة بديلا عن الزيت الموجود بالسيجارة الالكترونية.

وأظهرت دراسة جديدة تقارن أضرار أجهزة التبغ المُسخّن والتى طرحت مؤخرا بالاسواق مع vaping والسجائر التقليدية أن الثلاثة كلها سامة لخلايا الرئة البشرية.

تشير الدراسة التي نشرت في مجلة ERJ Open Research إلى أن الجهاز الجديد ، الذي يسخن التبغ الصلب بدلاً من السائل الإلكتروني ، ليس أقل سمية للخلايا من دخان السجائر العادي.

يقول الباحثون إن الدراسة تضيف أدلة على أن أجهزة توصيل النيكوتين الإلكترونية الحديثة هذه قد لا تكون بديلاً أكثر أمانًا لتدخين السجائر.

قاد الدراسة الدكتور باوان شارما ، الباحث في جامعة سيدني للتكنولوجيا ومعهد وولكوك للبحوث الطبية ، سيدني ، أستراليا.

قال: "التدخين هو السبب الرئيسي للوفاة التي يمكن الوقاية منها ، ومع إدخال السجائر الإلكترونية في العقد الماضي ، فإن اتجاه امتصاص النيكوتين لن يتباطأ في المستقبل القريب. سيؤدي إلى أكثر من ثمانية ملايين حالة وفاة سنويًا بحلول عام 2030 حول العالم.

"أحدث إضافة في هذا الاتجاه الناشئ هي الإدخال المخطط والمليء بالتحديات لأجهزة التبغ الساخنة. بحث لمقارنتها بتدخين السجائر و vaping."

اختبر الباحثون تأثيرات مصادر النيكوتين الثلاثة على نوعين من الخلايا المأخوذة من الشعب الهوائية: الخلايا الظهارية وخلايا العضلات الملساء. في الرئتين الأصحاء ، تعمل الخلايا الظهارية كخط الدفاع الأول لأي جزيئات غريبة تدخل مجرى الهواء بينما تحافظ خلايا العضلات الملساء على بنية مجرى الهواء. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي التدخين إلى صعوبة في التنفس بشكل أساسي عن طريق إعاقة الوظائف الطبيعية لهذه الخلايا.

قام الدكتور شارما وفريقه بتعريض الخلايا لتركيزات مختلفة من دخان السجائر وبخار السجائر الإلكترونية والبخار من جهاز تدخين ساخن ، وقاس ما إذا كان هذا ضارًا بالخلايا وما إذا كان يؤثر على الوظائف الطبيعية للخلايا.

أضرار التبغ المسخن

وجد الباحثون أن دخان السجائر وبخار التبغ المسخن كانا شديد السمية للخلايا بتركيزات أقل وأعلى بينما أظهر بخار السيجارة الإلكترونية سمية بشكل رئيسي عند تركيزات أعلى. يقول الباحثون إن هذه التركيزات تمثل مستويات النيكوتين الموجودة لدى المدخنين المزمنين.

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وقال الدكتور سوخويندر سوهال ، الباحث في جامعة تسمانيا ، لونسيستون ، أستراليا ، والمؤلف الرئيسي في الدراسة: "لاحظنا مستويات مختلفة من السمية الخلوية مع جميع أشكال التعرض في خلايا الرئة البشرية. لم تكن المنتجات الأحدث بأي حال من الأحوال أقل السامة للخلايا من السجائر التقليدية أو vaping السجائر الإلكترونية. "

وأضاف الدكتور شارما: "تشير نتائجنا إلى أن الثلاثة جميعهم سامون لخلايا رئتينا وأن أجهزة التبغ الساخنة الجديدة هذه ضارة مثل تدخين السجائر التقليدية.

"لقد استغرقنا ما يقرب من خمسة عقود لفهم آثار التصوير لدخان السجائر ونحن لا نعرف بعد الأثر طويل المدى لاستخدام السجائر الإلكترونية. نفهم تمامًا آثارها على صحة الإنسان.

"ما نعرفه هو أن تلف هذين النوعين من خلايا الرئة يمكن أن يدمر أنسجة الرئة التي تؤدي إلى أمراض مميتة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة والالتهاب الرئوي ، ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالربو ، لذلك لا ينبغي أن نفترض أن هذه الأجهزة هي خيار أكثر أمانا. "

دارسة أخرى

كما أشارت دراسة أخرى نشرت في مجلة Tobacco Control إلى أن استخدام السيجارة الإلكترونية ("vaping") يرتبط بالصفير لدى البالغين، الذي يسببه ضيق الهواء أو غير طبيعي ، غالبا ما يكون مقدمة للحالات الصحية الخطيرة الأخرى مثل انتفاخ الرئة ومرض الجزر المعدي المريئي وفشل القلب وسرطان الرئة وتوقف التنفس أثناء النوم.

ويقول الدكتور ديبورا أوسيب مؤلف الدراسة، إن النتائج تتفق مع الأبحاث السابقة التي تبين أن الانبعاثات الناتجة عن الهباء الجوي للسجائر ونكهاته تلحق الضرر بخلايا الرئة عن طريق توليد جذور حرة ضارة والتهاب في أنسجة الرئة.

أضرار السجائر الالكترونية

يقول أوسيب، خبير أبحاث التبغ وأستاذ في قسم علوم الصحة العامة في المركز الطبي بجامعة روتشستر: "الرسالة التي يتم أخذها إلى المنزل هي أن السجائر الإلكترونية ليست آمنة عندما يتعلق الأمر بصحة الرئة". "إن التغييرات التي نشهدها مع vaping ، سواء في التجارب المختبرية والدراسات للأشخاص الذين vape ، تتسق مع العلامات المبكرة من تلف الرئة ، وهو أمر مقلق للغاية."

على الرغم من أن السجائر الإلكترونية يتم تسويقها كبديل أقل ضررًا لتدخين السجائر ، إلا أن العديد من المخاوف لا تزال مرتبطة بالآثار الصحية طويلة المدى المترتبة على vaping.

قام باحثون من URMC بتحليل البيانات من أكثر من 28000 من البالغين في الولايات المتحدة الذين شاركوا في دراسة تقييم السكان للتبغ والصحة (PATH). بعد التعديل حسب العمر والجنس والعرق / الإثنية ومؤشر كتلة الجسم والتعرض للتدخين غير المباشر وعوامل أخرى ، كان احتمال إصابة البالغين بأعراض التنفسية والأعراض التنفسية ذات الصلة 1.7 مرة مقارنةً بغير المستخدمين.

وحذر الدكتور البارز عرفان الرحمن ، أستاذ الدكتوراه في الطب البيئي بجامعة URMC ، من ظهور أجهزة vaping الصغيرة والأنيقة مثل Juuls التي تستخدم مع القرون النيكوتين في مئات النكهات المختلفة (تشمل المواد الكيميائية ذات النكهة الشائعة الفاكهة والحلوى والحلوى) ، أن يستمر عدد الشباب الذين يدخنون في النمو وهذا أمر خطير العواقب الصحية، بما في ذلك الحساسية، وفقدان المناعة.